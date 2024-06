Nicole Kidman annuncia il suo ritorno nel sequel di un film amatissimo: ecco quale

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 1998 quando al cinema arrivò il film Amori e Incantesimi, (Practical Magic in lingua originale). Tratto dal romanzo di Alice Hoffman intitolato Il giardino delle magie, il film aveva un cast ricchissimo, guidato dalle due protagoniste, Nicole Kidman e Sandra Bullock. La storia è quella delle sorelle Gillian Owens (Kidman) e Sally Owens (Bullock), cresciute con le zie dopo la morte funesta dei genitori. Da secoli le Owens sono sospettate di essere delle streghe, di praticare la magia e di essere destinate a non conoscere mai davvero l'amore a causa di una maledizione. Ne sa qualcosa Sally, che ha visto morire suo marito e che cerca di stare il più lontano possibile dalla magia, per proteggere anche le figlie. Gillian, invece, è uno spirito libero, che ama vivere a pieno e ama la magia, sebbene non sia potente come sua sorella. La sete di esperienze di Gillian, però, la porta a conoscere l'uomo sbagliato, Jimmy Angelov (il Goran Visnijic conosciuto soprattutto per la sua partecipazione alla serie E.R.), che ben presto comincia a picchiarla. Gillian chiede aiuto alla sorella e le due finiscono con l'uccidere il criminale. Peccato che Angelov non solo torni sotto forma di entità maligna, ma soprattutto richiama sulle due sorelle l'attenzione del detective Gary (Aidan Quinn), che vuole far luce sulla scomparsa di Angelov e finirà invece invischiato con le manovre delle due streghe.

Amori & Incantesimi è una commedia magica e deliziosa, che nel corso degli anni ha collezionato un numero sempre maggiore di spettatori, che si sono lasciati irretire tanto dal cast di primo ordine, quanto da una storia di magia, sorellanza e amore. Si tratta di uno di quei film pensati non per avere qualche velleità artistica, ma per portare buon umore in chi guarda. Proprio per questo la notizia dell'intenzione di girare un sequel del film e di rivedere Nicole Kidman indossare i panni di Gillian ha fatto impazzire il web.

Come riporta Deadline, infatti, la stessa Kidman ha confermato quello che già si sospettava. All'inizio della settimana era uscita la notizia che Nicole Kidman e Sandra Bullock stavano svolgendo le trattative per riprendere i loro ruoli nel sequel della commedia del 1998 e l'attrice di Moulin Rouge! ha confermato di aver fatto un passo avanti e di aver accettato di tornare a interpretare Gillian. Non solo. In un'intervista con People, Nicole Kidman ha confermato che anche Sandra Bullock ha accettato di ritornare a vestire i panni della sorella maggiore di Gillian, Sally. Nell'intervista, Nicole Kidman ha assicurato: "Sì, ci sarò. E Sandy (nomignolo per Sandra Bullock, ndr) ci sarà. E questo è quanto. C'era davvero ancora molto da dire ed è per questo che ci siamo dette che era interessante, ora, poterlo fare."

Le due attrici ricopriranno anche il ruolo di produttrici esecutive mentre Akiva Goldsman, che aveva scritto il

primo film con Robin Swicord e Adam Brooks, tornerà ad occuparsi della storia di questo sequel estremamente atteso. Al momento, comunque, non si sono ancora dettagli su una possibile trama di Amori e Incantesimi 2.