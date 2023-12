"Una barbarie indicibile contro gli ebrei". Lo sfogo di Spielberg

" Non avrei mai immaginato di assistere a una barbarie così indicibile contro gli ebrei nel corso della mia vita ". A dirlo uno dei più grandi registi al mondo, Steven Spielberg, che sull'argomento è stato maestro con il film Schindler's List. L'associazione Usc Shoah Foundation, da lui fondata nel 1994, sta raccogliendo testimonianze video delle atrocità commesse dai terroristi di Hamas contro gli israeliani il 7 ottobre, da aggiungere al suo patrimonio di video-testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto che fanno parte dell'iniziativa Countering Antisemitism Through Testimony Collection (Catt).

La sua posizione sul conflitto

Parlando a Fox News di questa iniziativa, si è detto choccato dalla violenza perpetrata dai terroristi di Hamas contro gli israeliani, insieme all'ondata di antisemitismo che si sta diffondendo nel mondo negli ultimi mesi. " Le testimonianze del 7 ottobre faranno parte del Catt, per garantire che le voci dei sopravvissuti agiscano come un potente strumento per contrastare il pericoloso aumento dell'antisemitismo e dell'odio ", ha spiegato il regista.

Le testimonianze

"I sopravvissuti all'Olocausto – ha aggiunto Spielberg – s ono i più coraggiosi tra noi, e i loro resoconti sono una testimonianza duratura della resilienza dello spirito umano. Entrambe le iniziative, la registrazione delle interviste con i sopravvissuti agli attacchi del 7 ottobre e la raccolta continua di testimonianze sull'Olocausto, hanno lo scopo di mantenere la nostra promessa ai sopravvissuti: che le loro storie saranno condivise nello sforzo di preservare la Storia e di lavorare per un mondo senza antisemitismo o odio di qualsiasi tipo. Dobbiamo rimanere uniti e risoluti in questi sforzi ".

I racconti che rimangono impressi nella pellicola

Oltre a Schindler's List, memorabile è anche il suo documentario Gli ultimi giorni, uscito nel 1998 e di cui Spielberg è stato produttore esecutivo in qualità di fondatore della Shoah Foundation, che racconta gli orrori dei campi di concentramento nazisti attraverso l'esperienza di cinque ebrei ungheresi sopravvissuti allo sterminio.