Spacey ritira premio a Torino: "Dopo il Metoo non mi sono nascosto"

Da alcuni giorni, Kevin Spacey si trova a Torino dove quest'oggi prenderà parte a una masterclass presso il Museo cinema, dove riceverà anche il prestigioso premio della Stella della Mole. La sua presenza nella città sabauda e la sua disinvoltura nel passeggiare per le strade di Torino come un turista qualunque ha fatto storcere il naso ai tanti perbenisti che lo vorrebbero già condannato e costretto a vivere nell'ombra. L'attore, infatti, sull'onda lunga del caso di Harvey Weinstein e del Metoo, è stato accusato di molestie sessuali da più parti. Una delle cause è già arrivata a conclusione ed è stata vinta dall'attore perché "il fatto non sussiste", altre sono ancora in corso.

" Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro le persone, guido, gioco a tennis, ho sempre incontrato persone generose, genuine e compassionevoli. Non mi sono nascosto, non sono andato a vivere in una grotta ", ha detto Kevin Spacey all'Ansa, commentando le polemiche che accompagnano il clamore di questi giorni per la sua presenza a Torino. L'attore premio Oscar, uno dei principali interpreti del cinema degli anni Novanta e Duemila, ha quindi sottolineato: " Quello che si vede nei media non è la vita vera, non mi sto riappropriando della vita pubblica perché non l'ho mai lasciata ".

Ovviamente, le accuse e le polemiche non sono indifferenti a Kevin Spacey, che durante la sua permanenza a Torino ha voluto ringraziare pubblicamente il regista Franco Nero, che stando a quanto riferito dall'attore premio Oscar è stato l'unico a non allontanarsi da lui quando era nel centro del ciclone. " Sarò grato per tutta la vita a Franco Nero per avermi fatto tornare sul set, per avermi offerto un film quando tutti gli altri avevano paura. Il ruolo non ha importanza, importante è il suo gesto, quello che ha fatto in un momento particolare per la mia vita ", ha spiegato Kevin Spacey.