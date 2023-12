Un nuovo film di Ritorno al Futuro? L’intelligenza artificiale fa sognare i fan

È stato uno dei film più rappresentativi degli anni ’80 e ’90, ed è stata la trilogia che ha ridefinito il concetto di fantascienza e di viaggi nel tempo. Il primo capitolo di Ritorno al Futuro, diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg arriva nei cinema nel 1985 e, a fronte di un grande successo di pubblico, sono stati realizzati ben due sequel che, poi, hanno lanciato nel firmamento delle star Michael J. Fox e Christopher Llyod. Un film diventato un vero e proprio cult ma, per il momento, è uno dei pochi che non ha avuto né un reboot né tantomeno è stato messo in cantiere un possibile sequel. I fan di Ritorno al Futuro però, sognano di rivedere i loro beniamini sul grande schermo e lanciati in una nuova avventura a spasso nel tempo. Nell’epoca di intelligenze artificiali, c’è chi accende le speranze per un possibile capitolo numero 4.

È diventato virale il fan-trailer del film che immagina come potrebbe essere un sequel dello storico film di Zemeckis. Così ben fatto che non passa di certo inosservato. L’esperimento è stato realizzato da KH Studio Team – un gruppo che già noto sul web per "scherzi" di questo tipo – , che mostra Tom Holland, la star di Spider-Man e Uncharted negli panni – ipotetici - di un nuovo Marty McFly. Tramite l’intelligenza artificiale lo vediamo perfettamente sovrapposto alle espressioni di Michael J. Fox, prese dal primo film della celebre saga. Ma questa non è di certo l’unica curiosità. C’è spazio anche per lo stesso Michael J. Fox, e per rendere plausibile la sua presenza nel trailer, alcune immagini sono state estrapolate da Still, ovvero il suo documentario in cui l’attore ha raccontato la malattia. Inoltre c’è anche Christopher Llyod nei panni dello scienziato Doc Brown. Nella descrizione del video, l’autore si è divertito a immaginare una trama per rendere ancora più realistico l’esperimento.

Dalla sinossi si legge che Tom Holland "interpreta il ruolo di un giovane e brillante inventore, di nome Jake McFly" che si imbatte nel diario perduto di Doc Brown. Il diario contiene segreti per migliorare le i viaggi nel tempo, aprendo così a "nuove possibilità e conseguenze impreviste." Sarà proprio Jake a navigare attraverso varie linee temporali, incontrando "sia volti familiari che affrontando nuove sfide", il tutto mentre cerca di impedire a un misterioso avversario di riscrivere la storia. Miscelando la solita dose di ironia e di azione con atmosfere da Blade Runner, il film se diventasse realtà sarebbe un vero e proprio peccato di gola.