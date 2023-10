Che fine hanno fatto i protagonisti di "Ritorno al futuro"?

Il 21 ottobre è una data iconica per tutti i fan della saga cinematografica di Ritorno al futuro, cult della settima arte firmato da Robert Zemeckis e composto da tre lungometraggi. Nel secondo di questi il protagonista interpretato da Michael J. Fox insieme al suo mentore Doc (Christopher Lloyd) e alla fidanzata Jennifer (Elisabeth Shue) saltano sulla Delorean per viaggiare nel futuro. La data scelta per il viaggio è quella del 21 ottobre 2015. Ed è proprio dal 2015 che, ogni anno, in tutto il mondo, viene festeggiato quello che è stato ribatezzato il Ritorno al futuro day. Un anniversario che celebra una saga che è stata capace di sconfiggere la prova del tempo, che ha resistito alle nuove tecnologie e al progresso ed è rimasta una pietra miliare del cinema, al punto da entrare di prepotenza nell'immaginario collettivo.

La storia della saga è molto semplice: nel primo Ritorno al futuro, il giovane Marty è costretto a scappare a bordo della Delorean per non rimanere vittima dei terroristi che hanno ucciso il suo amico Doc. Il viaggio lo porta indietro nel 1955 e lo fa "inciampare" nella storia d'amore tra i suoi genitori. Per non correre il rischio di venire cancellato dalla storia, Marty deve assicurarsi che i suoi genitori (Lea Thompson e Crispin Glover) si innamorino. Intanto il ragazzo chiede aiuto a un giovane Doc affinché lo aiuti a tornare a casa, ora che la Delorean sembra essere fuori gioco. Per Marty è l'occasione anche per provare a salvare la vita dell'amico. Questo è l'incipit che dà il via a una trilogia memorabile che, al pari di Arma Letale e Indiana Jones, ha dettato il gusto cinematografico degli anni Ottanta e non solo. Uscito al cinema nel 1985 e pronto a tornare in sala con Nexo Digital in occasione dell'anniversario, Ritorno al futuro non ha mai smesso di affascinare il pubblico, che lo ritiene un film immortale. Ma che fine hanno fatto in tutti questi anni gli attori che avevano preso parte a questo cult?

Che fine hanno fatto gli attori di Ritorno al futuro?

Michael J. Fox, Marty McFly

Il percorso di Michael J. Fox dopo Ritorno al futuro è forse quello più noto. Dopo la trilogia diretta da Robert Zemeckis, l'attore concluse le riprese della serie tv che l'aveva lanciato, Casa Keaton, e poi ha continuato a lavorare in film come Vittime di guerra o Il segreto del mio successo. La sua vita, però, cambia nel 1991, quando gli viene diagnosticata una forma precoce di Parkinson. Dapprima Michael J. Fox ha mantenuto segreta la sua condizione medica, al punto da nasconderla anche durante le riprese di film come Il presidente. Nel 1998 Michael J. Fox, però, decide di rendere pubblica la sua diagnosi di Parkinson e si è concentrato soprattutto sulla ricerca, mentre il suo lavoro di attore a lungo si è limitata a quella di doppiatore. Il suo "grande ritorno" in veste di attore è venuto prima nella serie Scrubs, dove interpretava un personaggio pieno di disturbi ossessivi compulsivi, e in seguito The Good Wife e la sitcom The Michael J. Fox Show. Filantropo e scrittore, recentemente Michael J. Fox si è raccontato nel documentario Still, disponibile su Apple Tv+.

Christipher Lloyd, Doc Brown

Doc Brown è il co-protagonista di Ritorno al futuro, un personaggio in grado di rubare la scena in modo naturale. Il suo interprete, Christopher Lloyd, era già un attore con una certa esperienza quando venne scelto per interpretare lo scienziato inventore della Delorean. Dopo il primo capitolo di Ritorno al futuro venne scelto anche per interpretare l'antagonista di un altro film cult degli anni Ottanta, Chi ha incastrato Roger Rabbit. Da allora l'attore non si è mai fermato e ha continuato a lavorare, prendendo parte a pellicole come La famiglia Addams e Pagemaster. Ha preso parte anche a diverse serie tv, come Numbers e West Wing, oltre ad aver doppiato il personaggio di Raspuntin nel film d'animazione Anastasia. Recentemente è apparso nei panni di Helgait nella serie The Mandalorian, ambientata nell'universo di Star Wars e disponibile su Disney+.

Lea Thompson, Lorraine Baines

Lorraine Baines è un po' il personaggio intorno al quale ruota la trama di Ritorno al futuro. All'inizio del film viene mostrata come una donna appesantita dalla vita e dal fallimento delle sue ambizioni. Quando Marty viaggia nel tempo, invece, ha la possibilità di vedere sua madre da giovane, un po' ribelle, ancora nel fiore degli anni. Lorraine, inoltre, è l'ogetto del desiderio di George McFly e dell'antagonista Biff ed è la sua scelta a sancire la riuscita della "missione" di Marty di salvare la sua esistenza e quella dei suoi fratelli. La sua interprete, Lea Thompson, ha avuto una carriera brillante dopo questa interpretazone: ha lavorato per Clint Eastwood in J.Edgar, è apparsa nel film Netflix Sierra Burgess è una sfigata e recentemente ha interpretato Diane Werner in Star Trek Picard.

Crispin Glover, George McFly

George McFly è il personaggio su cui viene riversata tutta la simpatia del pubblico: appassionato di fantascienza e timido al punto da cadere troppo facilmente vittima dei bulli, George è il padre di Marty, colui che proprio Marty aiuterà a far breccia nel cuore di Lorraine. Insieme a Ritorno al futuro, l'altro ruolo famoso di Crispin Glover è quello del fante di cuori in Alice in wonderland, il film diretto da Tim Burton. Tra i ruoli più recenti c'è quello di Mr. World in American Gods - serie tratta dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman - e quello di Richard Uptonw Pickman nella serie La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro.

Tom Wilson, Biff

Tra gli interpreti che forse hanno avuto meno fortuna dopo Ritorno al futuro c'è Thomas "Tom" Wilson, l'interprete del villain Biff. Dopo la saga firmata da Robert Zemeckis, l'attore ha continuato a lavorare, apparendo in qualche episodi randomici di serie comeHarry's Law o Psych. Lavora invece molto come doppiatore: il suo ultimo lavoro, stando ai dati riportati dal sito dell'internet Movie Data Base, è il doppiaggio di alcuni personaggi di The Patrick Star Show e, prima, di Spongebob. Tra i ruoli più importanti, tra quelli recenti, c'è quello interpretato nella serie tv Legends of Tomorrow.