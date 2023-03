Ocean's Twelve, i luoghi italiani del film con George Clooney e Brad Pitt

Ocean's Twelve è la pellicola che riprende i fatti narrati da Ocean's Eleven, ponendo i protagonisti di fronte alle conseguenze delle loro azioni in quel di Las Vegas. Diretto sempre da Steven Soderbergh, Ocean's Twelve va in onda questa sera alle 21.04 su TwentySeven (canale 27). La particolarità di questo film non è tanto (e non solo) la grande presenza di star, ma soprattutto la scelta di ambientare molte scene su suolo italico.

Ocean's Twelve, la trama

Sono passati tre anni da quando Danny (George Clooney) e Rusty (Brad Pitt) hanno guidato la rapina ai danni dei casinò di Terry Benedict (Andy Garcia). La squadra, ora, si è dispersa e ognuno sta vivendo il bottino dell'impresa compiuta nel deserto del Nevada. Tuttavia Terry Benedict è riuscito a risalire all'identità dei ladri e, attraverso delle minacce alquanto consistenti, chiede che gli vengano restituiti 190 milioni di dollari in un tempo massimo di due settimane. L'impresa sembra impossibile. In più sulla loro strada si mette il ladro Night Fox (Vincent Cassel) che, geloso delle imprese degli undici di Ocean, decide di sfidarli per rubare un manufatto dal valore inestimabile. I ladri volano dunque nella capitale, nella speranza di riuscire a portare a termine la missione, anche con l'aiuto di Tess (Julia Roberts). Intanto sulle tracce del gruppo si mette anche Isabel (Catherine Zeta-Jones), agente dell'Europol che non vede l'ora di arrestare i criminali e, soprattutto, avere la sua vendetta sull'ex, Rusty.

Dove è stato girato il film?

Ocean's Twelve si può quasi definire un film on the road; questo perché il gruppo di ladri protagonisti è alla così disperata ricerca di tesori con i quali provare a ripagare Terry Benedict da viaggiare per molte città europee alla ricerca di una soluzione. Tra le tante tappe che i protagonisti fanno, inclusa ad esempio Amsterdam o Parigi, una grande importanza ce l'ha l'Italia, dove sono state girate la maggior parte delle scene clou del grande colpo.

Pantheon, Roma

Nel film di Steven Soderbergh si vede Rusty, il personaggio interpretato da Brad Pitt, mentre si perde in ricordi malinconici riguardo la sua relazione con Isabel. Tra i suoi ricordi spicca quello di una giornata in cui i due si prendono un gelato proprio a due passi dal Pantheon.

Villa Erba, Cernobbio

La stupenda Villa Erba, che sorge a Cernobbio in un piccolo paese vicinissimo a Como, è spesso usata come location cinematografica. Per quanto riguarda Ocean's Twelve la costruzione è stata usata come dimora di Night Fox, il personaggio interpretato da Vincent Cassel.

Palazzo Naiadi, ex Boscolo Hotel Exedra, Roma

Ocean's Twelve presenta uno dei mise en abyme più divertenti della settima arte. Nel film, infatti, la squadra è costretta a chiedere l'aiuto di Tess (Julia Roberts) dopo che Danny e buona parte della squadra è stata arrestata. In questa lunga sequenza a Tess viene chiesto di fingersi proprio Julia Roberts vista la grande somiglianza che c'è tra le due. Per svolgere al meglio il suo compito, Tess viene portata in uno degli hotel più eleganti della città, a due passi da Piazza della Repubblica.

Aeroporto Leonardo Da Vinci, Fiumicino

Sempre Julia Roberts è la protagonista della scena all'aeroporto di Fiumicino, quando viene accolta sul suolo romano, accorsa per dare aiuto alla squadra del marito.

Tonnara di Scopello, Sicilia

Ocean's Twelve ha abbracciato tutta l'Italia, arrivando anche in Sicilia. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, la produzione è arrivata anche in Sicilia. Per non fare spoiler - visto che si tratta della scena finale del film -, ci si può limitare a dire che Scopello, piccolo villaggio siciliano di pescatori, è al centro di una scena tra Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones e un Albert Finney che non risulta tra gli attori accreditati nel cast.