Capalbio Film Festival: la prima serata con Gerini, Inaudi e Buy

Al via questa sera alle 19.00 il Capalbio Film Festival, che animerà il borgo medioevale toscano fino a domenica 17. La madrina dell'edizione è Margherita Buy, attrice di comprovata fama e tra le più appassionate interpreti del cinema italiano, vista di recente nel film "Il Sol dell'avvenire" di Nanni Moretti. La direzione artistica è di Steve Della Casa e Daniele Orazi. Il kickoff alla kermesse è stato affidato alla presentazione del film "L’ordine del tempo", diretto da Liliana Cavani. Sul palco di Capalbio saliranno le interpreti Claudia Gerini e Francesca Inaudi, con lo sceneggiatore Paolo Costella.

Il pubblico avrà l'onore di scoprire l'ultimo film realizzato da Liliana Cavani, che è stata premiata con il Leone d'oro alla carriera alla recente Mostra del cinema di Venezia. Proprio per entrare in sintonia con la pellicola e scoprirne elementi inediti, Steve della Casa e Stefania Ulivi saliranno sul palco per un dialogo aperto con le due interpreti presenti a Capalbio. "L'ordine del tempo" è un film tratto dall'omonimo saggio di Carlo Rovelli, che è già stato presentato in anteprima al festival cinematografico lagunare. Oltre a Gerini e Inaudi, tra i personaggi principali ci sono Edoardo Leo e Alessandro Gassmann.

L'ambientazione è il litorale romano, il film è stato girato a Sabaudia, e vede protagonisti un gruppo di amici che dopo tanto tempo decide per una rimpatriata. La location è la villa al mare di uno di loro, dove decidono di trascorrere un periodo di vacanza, ma proprio mentre il tempo sembra trascorrere lieto e spensierato arriva la notizia di una possibile fine del mondo imminente. A quel punto, i protagonisti sono portati ad analizzare a fondo le proprie vite, rivelare confessioni mai fatte, prendere coscienza e riflettere su quanto finora costruito e mancato. Il tutto nella cornice drammatica di una imminente fine.

" È una grande soddisfazione quella di poter ospitare una rassegna così importante e ricca di appuntamenti. Sarà una quattro giorni caratterizzata da ospiti e pellicole di rilievo nazionale e internazionale, con un grande coinvolgimento da parte del territorio capalbiese e della sua gente ", commenta Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio. Il suo ringraziamento va a " tutti coloro che hanno collaborato, a iniziare dalla fondazione Capalbio, alla realizzazione del Capalbio Film Festival, ci auguriamo di poter proseguire con entusiasmo e professionalità anche nei prossimi anni ".

Capalbio Film Fest è una manifestazione che muove su diversi cardini: cinema, arte e sostenibilità ambientale. Questi tre macro-temi sono lo sfondo dei tanti appuntamenti che sono in programma nei quattro giorni di manifestazione tra proiezioni con registi, sceneggiatori, autori e interpreti. Non mancano gli spunti di riflessione i dibattiti. La manifestazione è stata promossa e organizzata da Fondazione Capalbio, con il sostegno del Comune di Capalbio e con il Patrocinio di Regione Toscana. Ha come location principale il Cinema Tirreno di Borgo Carige, dove sono in programma le proiezioni e gli incontri. Inoltre, presso la Galleria "Il Frantoio" di Capalbio, è ospitata la mostra "Landscape Experience. Connessioni tra arte e paesaggio" degli artisti Antonio Barbieri, Matteo Sanna e Vincenzo Marsiglia. Quest’ultimo è ideatore e disegnatore dell’immagine ufficiale del festival e responsabile dell’allestimento del Cinema Tirreno.