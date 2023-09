Oppenheimer: ecco alcuni celebri attori del cast che forse non hai riconosciuto

Che sia uno tra i film più apprezzati di Christopher Nolan è un dato di fatto. Arrivato nelle sale italiane il 23 agosto e a poco meno di un mese dal suo debutto negli Stati Uniti, Oppenheimer ancora oggi non smette di guadagnare consensi tra il pubblico. Un film di non facile fruizione, questo lo si deve ammettere, ma ciò non toglie che il regista britannico non sia stato capace di portare sullo schermo e al cinema un’opera unica, la migliore, la più complessa e quella che più si distacca dalla sua poetica. Oppenheimer è una pagina di storia contemporanea che non sempre viene raccontata a dovere nei libri di storia. Così recente che, in molti, preferiscono dimenticare cosa abbia significato il progetto Manhattan e tutto ciò che ne è conseguito, eppure la storia vera del fisico che ha inventato la bomba atomica appartiene a noi e al nostro stesso immaginario comune. Così, Nolan regala un’immagine umana al mito di Oppenheimer, raccontando l’uomo che si nasconde dietro il fisico e cercando di raccontare le fasi finali del Secondo grande conflitto mondiale con uno sguardo più critico del solito.

E, alla fine, nelle sue quasi tre ore di girato, Oppenheimer funziona e convince non solo per una perfetta aderenza con i fatti realmente accaduti ma proprio perché la scelta del cast regala quel tocco di veridicità in più al plot. Cillian Murphy, amato per il ruolo che ha ricoperto di recente nella serie di Peaky Blinders, interpreta proprio Oppenheimer, in un ruolo a tratti quasi crepuscolare che mette in mostra tutte le fragilità dell’uomo che ha cambiato – per sempre – la storia. Oltre a lui, però, ci sono un mucchio di attori e di attrici, oggi famosissimi e sulla cresta dell’onda, che hanno prestato il volto a tutta una serie di personaggi che hanno fatto parte del progetto Manhattan e che hanno condiviso i dubbi insieme a Oppenheimer. E ora vi sveliamo chi si cela dietro i personaggi di Leslie Groves, Niel Bohr e Albert Einstein.

Emily Blunt che interpreta la moglie di Oppenheimer

Oggi Emily Blunt è un’attrice di punta nel panorama internazionale. Ha preso parte a diversi film (e serie tv), ricordata ne Il diavolo veste Prada e nel recentissimo A quiet place, che è diventato un piccolo ma grande successo sul web. In Oppenheimer è Kitty, moglie dell’inventore della bomba atomica. Si sposa in terza battuta con l’uomo che ha cambiato la storia e dall’Inghilterra segue il marito in questa "avventura" dai rivolti imprevedibili. È una donna molto paziente ma volubile, che ha sorretto il marito fin dall’inizio ma è caduta vittima degli eventi, finendo per annegare nell’alcol. All’epoca dei fatti era un membro del partito comunista ma ne ha preso le distanze a causa del suo isolamento forzato a Los Alamos. Emily Blunt regala al pubblico un’immagine sincera di Kitty, senza sbavature e senza forzature.

Matt Damon che presta il volto al controverso Tenente Groves

Non si può dimenticare lo sguardo di ghiaccio di Matt Damon. La sua particolarità è come se fosse un marchio di fabbrica ma, nel film di Nolan, la sua espressione da bravo ragazzo viene adombrata dal personaggio a cui ha prestato il volto. Il buon Damon, che di fin ne ha fatti a bizzeffe, qui interpreta il tenente Groves che ha contribuito a istituire il Pentagono ed è stato anche il direttore del Progetto Manhattan. È un uomo che ha a cuore la sua Patria ma agisce solo per un semplice compiacimento personale. E Matt Damon regala al suo personaggio il giusto spessore. Nel film si cimenta qualche battuta sarcastica ma resta un personaggio dai doppi fini.

Kenneth Branagh è Bohr, fisico danese

Lo abbiamo visto al cinema, di recente, in Assassinio a Venezia (terzo film in cui interpreta Hercule Poirot) e nelle vesti di regista in Belfast, film storico sulle rivolte in Irlanda del Nord. Nell’ultimo lavoro di Nolan, invece, il suo viso è riconoscibile anche se indossa i panni di Niels Bohr. Nella realtà è stato un fisico danese di fama mondiale, stimato da Oppenheimer stesso. Conosciuto per il "modello atomico di Bohr", ha vinto un premio Nobel e ha contribuito a fondare il Cern. Ben diverso dal suo “alter- ego”, Branagh regala un’immagine più vivida e sincera di Bohr rispetto alla realtà storica.

Robert Downey Jr che interpreta Lewis Strauss, subdolo banchiere

Nell’immaginario di tutti è l’unico e vero Iron Man della saga Marvel. Vederlo senza capelli, senza i suoi vestiti alla moda, e senza le sue battute graffianti è stato un duro colpo per i fan di Robert Downey Jr. L’attore si è letteralmente trasformato in Lewis Strauss, che nel film è un ricco banchiere appassionato di scienza. In realtà è un uomo che si è fatto le ossa da solo dato che, in passato, ha lavorato come venditore di scarpe, ma trovata la sua fortuna è diventato subdolo e meschino. Downey Jr. ne prende le sue caratteristiche più peculiari, interpretando al meglio delle sue doti di attore in un personaggio che pensa solo al mero tornaconto personale. Negli anni Trenta si è distinto perché ha fatto pressione sul governo statunitense per far accogliere un numero maggiore di rifugiati ebrei.

Tom Conti irriconoscibile nei panni di Einstein

Un’apparizione breve ma efficace. Anche l’inventore della relatività compare nel film di Oppenheimer e Tom Conti presta il suo volto al mitico scienziato entrato nell’immaginario comune. L’attore britannico, molto celebre in patria, ha lavorato tra teatro, cinema e piccolo schermo. Ad esempio, lo abbiamo visto in due episodi di Friends e in piccolo ruolo nel secondo film di Batman (sempre diretto da Nolan). Qui non ha un ruolo molto importante ma la sua presenza è fondamentale ai fini del racconto e Tom Conti, dopo ore di trucco, regala un’immagine sincerissima di Einstein, più di quanto possiamo immaginare.

Casey Affleck iconico nelle vesti di Boris Pash

Fratello di Ben e attore di un certo livello, anche Casey Affleck spicca tra i tanti volti noti presenti nel film di Nolan. Il suo viso spigoloso si presta benissimo per il personaggio di Boris Pash. Lui è un militare americano che odia i comunisti. In Oppenheimer svela poco del suo del passato turbolento, ma sappiamo che è figlio di un prete russo, si sarebbe arruolato nell'Armata Bianca e avrebbe persino combattuto contro i bolscevichi. È diventato in America un militare anticomunista e intransigente.

Rami Malek che interpreta David Hill

Lui ha vinto il premio Oscar per il biopic sui Queen, è stato un hacker nella serie di Mr. Robot e un super villain nell’ultimo film di James Bond. Un curriculum di tutto rispetto per Rami Malek. L’attore si è tagliato un ruolo anche in Oppenheimer, diventato David Hill. Lui contribuisce al Progetto Manhattan in qualità di fisico sperimentale. Lavora per Enrico Fermi presso il Metallurgical Laboratory dell’Università di Chicago. Non ha un ruolo centrale ma è un personaggio chiave nella seconda parte del film. Dopo Hiroshima e la bomba che ha contribuito a creare, Hill si sarebbe unito a un gruppo di fisici nucleari che tentarono di avvertire la popolazione delle implicazioni sociali delle armi atomiche.