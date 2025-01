Orge, droga e violenze: quella Hollywood di cui nessuno parla

Ascolta ora 00:00 00:00

Hollywood tira diritto. Va per la sua strada, non intendo il Boulevard con la Walk of fame, il marciapiede più famoso del mondo. No, svelate le candidature agli Oscar, Karla Sofia Gascon ha già in mano la statuetta, è la prima trans a correre per la vittoria, uno schiaffo a Donald Trump e alla sua dichiarazione che nei suoi uffici lavoreranno soltanto maschi e femmine. Dice: questa è la vera America, quella degli attori e attrici e ancora registi e sceneggiatori che vivono una realtà diversa, distante da quello che la Casa Bianca vuole imporre. Nessuna novità, Hollywood e il suo reame pensano di farla franca ma basterebbe aver letto Full service il libro di Scotty Bowers che smaschera l’altra faccia, quella perversa e pervertita del mondo cinematografico americano, trenta e più anni di orge, droga, omosessualità, violenza con tutti i nomi e cognomi, i più illustri, raccontati, descritti, uno ad uno nei loro desideri e rapporti fisici, dal marine che, lavorando ad una stazione di carburante ad Hollywood, concesse la sua fresca bellezza e poi allestì ogni tipo di piacere, da Walter Pidgeon, il primo della lista, che in cambio di 20 dollari riuscì a soddisfare la propria libidine a Cary Grant, da Raymond Burr (Perry Mason) a Montgomery Clift e ancora Rock Hudson, Ramon Navarro, Charles Laughton, Tytone Power, Steve Reeves, Barbara Payton,Somerste Maughan, Vivien Leigh, Wally Simpson, Katherine Hepburn, Cole Porter.

Mi fermo qui ma l’elenco è ancora folto di stelle di Hollywood (il libro non è mai stato tradotto in italiano e il film è passato su Sky per poi sparire dal bouquet) per cui non è il caso di fare gloria di questo, il caso delle 13 candidature del film Emilia Perez interpretato dalla spagnola Sofia Gascon, transgender ma soprattutto attrice (doppiata da Vladimir Luxuria), non deve stupire se non chi non conosce la pelle vera degli inquilini di Hollywood. Donald Trump non assisterà alle premiazioni. Ha già dato e di sicuro, la sera del 2 marzo, al Dolby Theatre grandi applausi e sorrisi ma nessuno parlerà mai di Scotty Bowers.