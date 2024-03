Ecco i look delle star di Hollywood sul red carpet

Si è da poche ore conclusa la notte degli Oscar 2024 che non smette mai di stupire in termini di look e glamour. Le star del mondo di Hollywood, infatti, come sempre, hanno sfilato sul famoso red carpet nelle ore che hanno preceduto la 96esima cerimonia degli Academy Awards. A trionfare nella categoria miglior film internazionale, La zona d'interesse; invece, Emma Stone è la migliore attrice protagonista, Cillian Murphy il miglior attore. Inutile dire, quanto il red carpet sia l’occasione per sfoggiare abiti da sogno, esattamente come questa notte. Da Vanessa Hudgens, che ha sorpreso tutti con il suo pancione, a Emma Stone e Margot Robbie.

I look della notte degli Oscar 2024

Vanessa Hudgens

È proprio lei ad aprire il red carpet degli Oscar 2024. Si presenta in Vera Wang Couture con un abito total black, lungo e molto attillato, arricchito da elegantissimi gioielli Chopard: collana in oro bianco con un diamante giallo a forma di goccia, orecchini e anelli della collezione Haute Joaillerie. Per l’hair look, ha optato per un semi raccolto.

Jamie Lee Curtis

La vincitrice degli Oscar 2023 nella categoria miglior attrice non protagonista calca il red carpet optando per un elegante abito a manica lunga di colore nero, griffato Dolce e Gabbana. La parola d’ordine è semplicità. Immancabile, naturalmente, il suo distintivo capello corto che mette in risalto gli orecchini.

America Ferrera

Candidata a miglior attrice non protagonista, America Ferrera sfoggia un look in perfetto stile Barbie, il film che rappresenta. Così, ha deciso di indossare un abito paillettato color fucsia con un piccolo strascico e una scollatura al seno, dell’Atelier Versace che ha richiesto ben 400 ore di lavorazione. Ad impreziosirlo, i gioielli Pomellato, in cui spicca il collier che risalta data la scelta del capello, un caschetto molto corto.

Paul Giamatti

Paul Giamatti, a vent’anni di distanza dalla sua precedente nomination, ha ottenuto una candidatura come miglior attore per il film The Holdovers. Durante l'evento, ha sfoggiato un look raffinato, indossando un elegante smoking nero con risvolto in raso lucido, camicia bianca, papillon nero e un fazzoletto bianco che sporgeva dal taschino, conferendo un tocco di classe al red carpet.

Emma Stone

Eleganza è la parola d’ordine. Emma Stone, candidata a miglior attrice protagonista per Povere Creature! ha sfilato sul red carpet con un abito Louis Vuitton senza maniche con dettagli floreali sul tessuto color acqua marina e un piccolo strascico; una scelta che contrasta le maniche voluminose del suo personaggio di Bella Baxter.

Sandra Huller

Nominata a miglior attrice per il suo ruolo in Anatomia di una caduta, Sandra Huller incanta il red carpet degli Oscar 2024. Anche lei sceglie il nero, indossando un abito a colonna Schiaparelli che lascia le spalle scoperte e una profonda scollatura. I capelli sono completamente raccolti e lasciano in evidenza una collana di diamanti Cartier.

Anya Taylor Joy

Brilla nella notte degli Oscar 2024, con un abito Dior del 1949 ricreato su misura per lei. Un look davvero scintillante sui toni dell’argento. I capelli lisci, biondi e lunghi si intonano perfettamente con l’outfit a cui la star di The Menu ha abbinato i gioielli di Tiffany & Co.

Ryan Gosling

Ryan Gosling, in lizza come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Ken, giunge sul red carpet ancora sorpreso per l'assenza di una candidatura come miglior attrice per la sua Barbie, Margot Robbie. Indossa uno smoking total black, firmato Gucci, impreziosito da dettagli in strass, il tutto accompagnato da un hair look ordinato e “super blonde”.

Emily Blunt e John Krasinki

Emily Blunt, candidata come miglior attrice non protagonista per il film Oppenheimer sfila sul red carpet insieme al marito John Krasinski. Entrambi hanno optato per il color bianco panna. Lei un dress code lungo, ricco di paillettes quasi invisibili, firmato Schiaparelli. A colpire le spalline del top sollevate sulle spalle e lo strascico.

Zendaya

Armani Privè è la scelta di Zendaya che opta per un abito decisamente particolare. L’attrice di Dune ha, quindi, indossato un vestito rosa monospalla arricchito da palme argentate. Ha completato il look con gioielli Bulgari.

Ariana Grande

Anche la popstar sceglie il rosa. Tuttavia, non passa decisamente inosservata dal momento che è un abito sontuoso di Giambattista Valli Haute Couture, abbinato a gioielli Tiffany. Immancabile, inoltre, un trucco rigorosamente pink.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence ha adottato un look più “maturo”. Per l'occasione, ha indossato un raffinato abito a pois in bianco e nero firmato Christian Dior Haute Couture, abbellito da splendidi ed eleganti gioielli Swarovski.

Lily Gladstone

L’attrice nativa americana in corsa con il film di Scorsese, Killers of the Flower Moon, stupisce tutti con un abito nato dalla collaborazione del direttore creativo di Gucci, Sabato De Sarno, e dall'artista indigeno Joe Big Mountain. Un outfit in velluto blu notte che presenta una silhouette bustier e un mantello coordinato ornato con motivi floreali.

Cillian Murphy

Tra le stelle giunte sul Red carpet spicca anche Cillian Murphy, in corsa per il titolo di miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Oppenheimer. L'attore ha scelto di indossare uno smoking nero classico, abbinato ad una camicia bianca plissettata, completando il look con una vistosa spilla dorata sulla giacca, conferendo un tocco di raffinatezza al suo ensemble.

Margot Robbie

Nonostante sia la protagonista di uno dei maggiori successi dell'anno, Barbie, Margot Robbie è incredibilmente assente tra le candidature come miglior attrice. Si ritrova invece in lista come co-produttrice nella categoria miglior fotografia. La celebrità sancisce ufficialmente la fine dell'era "rosa Barbie" con un elegante abito nero squamato di Versace, con pieghe lungo il girovita, che aderisce perfettamente alle sue splendide forme.

Matteo Garrone

A tenere alta la bandiera italiana, a distanza di dieci anni da La Grande Bellezza, è il regista Matteo Garrone con il suo film Io Capitano, candidato agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. Garrone, elegante sulla scena, sfila sul tappeto rosso con uno smoking nero dal taglio sobrio, abbinato a un papillon coordinato e una camicia bianca. Insomma, semplice, ma raffinato.

A questo punto, non ci resta altro che darci appuntamento al prossimo anno con tantissimi altri look pronti a stupire nella notte più attesa dell'anno.