Dal nudo di John Cena alla confessione di Emma Stone: i momenti peggiori degli Oscar 2024

La notte degli Oscar 2024 ha consacrato Oppenheimer, che ha fatto incetta di premi, ben sette statuette su tredici nomination, ma tra discorsi, sorprese e gag non sono mancati neppure scivoloni, gaffe e momenti da dimenticare.

La frecciata di Jimmy Kimmel a Robert Downey Jr.

Il presentatore degli Oscar Jimmy Kimmel

La serata degli Oscar si è aperta con il monologo del conduttore Jimmy Kimmel che, tra battute e frecciate, ha messo nel mirino i protagonisti di Oppenheimer Cillian Murphy e Robert Downey Jr. Se con il primo Kimmel si è limitato a scherzare sul suo cognome, con il secondo il conduttore c'è andato giù pesante facendo un chiaro riferimento al suo passato turbolento fatto di droghe e alcol. "Robert Downey Jr. è a uno dei punti più alti della sua carriera", ha scherzato Kimmel e quando le telecamere hanno puntato sull'attore il gesto del dito al naso, come a voler dire che era una bugia, ha scatenato la replica poco elegante di Kimmel: "Hai fatto anche quello sul naso o hai fatto un movimento antidroga?". E poi la battuta finale: "Ma guardatelo, è così bello, così talentuoso, ha vinto ogni premio che c'è da vincere. Hai in tasca un discorso di accettazione o hai semplicemente un pene molto rettangolare?". Ma Robert Downey Jr. non è apparso molto divertito.

L'inutilità del comico Guillermo Rodriguez

Il comico Guillermo Rodriguez in platea agli Oscar consegna drink agli ospiti

Negli Stati Uniti Guillermo Rodriguez è un comico conosciuto grazie alle apparizioni nel Jimmy Kimmel Live!, ma l'ospitata agli Oscar 2024 è stata davvero di basso livello. Il comico si è limitato a distribuire drink ai personaggi famosi presenti in platea. Un siparietto inutile e poco gratificante (per Rodriguez), che ha reso semmai più noioso il suo ingresso in scena e allungato i tempi dello show, che quest'anno è stato fin troppo veloce.

L'Oscar non ritirato dei registi Wes Anderson e Steven Rales

La meravigliosa storia di Henry Sugar, il corto che ha vinto l'Oscar senza che i registi ritirassero il premio

La meravigliosa storia di Henry Sugar, il corto di Wes Anderson e Steven Rales basato su Roald Dahl si è aggiudicato l'Oscar come Miglior cortometraggio ma sul palco del Dolby Theatre i due registi non si sono presentati. Così a Jimmy Kimmel non è rimasto altro che scherzare sull'accaduto (evento assai raro agli Oscar): "Congratulazioni a Wes per il suo Oscar, è a casa a costruire un diorama fatto di velluto a coste".

John Cena nudo sul palco degli Oscar 2024

John Cena nudo agli Oscar per la consegna del premio per i Migliori Costumi

Okay la gag sui costumi di scena ma John Cena sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles nudo non ha riscosso particolare successo. L'ex wrestler americano è stato protagonista della notte degli Oscar 2024 annunciando i candidati al premio come Migliori Costumi e per valorizzare l'operato dei costumisti è arrivato davanti al pubblico nudo (coperto solo da un perizoma color carne). "Ho cambiato idea, non voglio più fare la parte", ha esclamato John Cena nella gag con Kimmel, proseguendo: "Non mi sento a posto. È un evento elegante! Dovresti vergognarti in questo momento per aver suggerito un’idea così di cattivo gusto!". Tutto studiato a tavolino ovviamente, anche il vestito drappeggiato che Jimmy Kimmel gli ha "cucito" addosso sul momento. Ma sui social la scenetta non è stata apprezzata. Anche se "i costumi sono importanti", come ha sottolineato Cena sul palco.

La confessione di Emma Stone: "Si è rotto il vestito"

Emma Stone mostra il vestito rotto dopo avere ricevuto l'Oscar come Migliore attrice protagonista

Non sarà tra le cose peggiori ma tra le più trash decisamente sì. Emma Stone si è aggiudicata l'Oscar come Migliore attrice per il ruolo di Bella Baxter in Povere creature!, ma quando è salita sul palco per i ringraziamenti ha confessato al pubblico: "Non guardate il retro del vestito, si è rotto". Ma poi lo ha mostrato, rivelando lo squarcio frutto dell'esibizione con Ryan Goslin: "Credo sia successo durante I'm Just Ken. Ne sono abbastanza sicura". Poi ha ammesso le sue fragilità alzando l'Oscar al cielo: "Questo davvero mi sconvolge", ha detto emozionata: "Voglio dire, vincere con queste donne incredibili che erano finaliste. Ieri sera ero nel panico".