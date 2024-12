Oscar 2025, l'italiano Vermiglio nella shortlist del miglior film straniero

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo “Io capitano” di Matteo Garrone, l’Italia entra nella shortlist dei candidati all’Oscar al miglior film straniero per il secondo anno consecutivo: c’è anche “Vermiglio” di Maura Delpero tra i quindici film che si giocano l’accesso nella cinquina finale. Le nomination ufficiali che verranno comunicate esattamente tra un mese, ossia il 17 gennaio 2025. La cerimonia a Los Angeles è invece fissata il 2 marzo 2025.

Una bella soddisfazione per il cinema italiano e per la Delpero, considerando che “Vermiglio” è la sua opera seconda. Il film è stato presentato in anteprima mondiale in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, assicurandosi il Leone d’argento. Il film se la vedrà con “I'm Still Here“ (Brasile), “Universal Language“ (Canada), “Waves“ (Repubblica Ceca), “The Girl with the Needle“ (Danimarca), “Emilia Pérez“ (Francia), “The Seed of the Sacred Fig“ (Germania), “Touch“ (Islanda), “Kneecap“ (Irlanda), “Flow“ (Lettonia), “Armand“ (Norvegia), “From Ground Zero“ (Palestina), “Dahomey“ (Senegal), “How to Make Millions before Grandma Dies“ (Thailandia) e “Santosh“ (Regno Unito).

"È una gioia!” il primo commento della regista di “Vermiglio” dopo l’annuncio dell’Academy: “Come spesso accade nelle competizioni, ci sono film belli e meritevoli, che hanno richiesto tanto sforzo, che rimangono a casa. Ci sentiamo fortunati ad essere invece i privilegiati che possono continuare questo cammino, dopo una prima difficile selezione che porta attenzione su 'Vermigliò e il cinema italiano. Evviva”. Soddisfazione anche nel governo, così il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni: “Il MiC c'è e non farà mancare il proprio supporto”.

“Vermiglio” è coprodotto da Rai Cinema, l’amministratore delegato Paolo Del Brocco ha evidenziato che gareggiare con un film di questo tipo è una grande sfida per tutto il cinema italiano, ma anche una prova animata da un forte entusiasmo e dalla dedizione di tutto il team produttivo coinvolto nella promozione del film: “Un lavoro di squadra che sta portando risultati straordinari e di sicuro non scontati, se si pensa all'alto livello delle opere in competizione e alla potenza industriale che, come ogni anno, è dietro alcune di loro.