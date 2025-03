Oscar 2025, "Anora" miglior film: si aggiudica 5 statuette. Tra gli attori vince Adrien Brody

Gli Oscar 2025 sono stati consegnati questa notte nella cornice del Dolby Theatre di Los Angeles. Presentati dal conduttore Conan O'Brien, gli Academy Awards quest'anno sembravano danzare un po' sul filo del rasoio per quanto riguarda i vincitori: questo perché fino alla fine non c'è mai stato un vero e proprio favorito per le sezioni principali e anche la stagione dei premi - dai Golden Globe in poi - ha continuato a mantenere viva questa incertezza. Se da una parte vinceva Anora, dall'altra trionfava The Brutalist. Se ai Golden Globe era Adrien Brody a vincere il premio al miglior attore, ai SAG era stato Timothée Chalamat a salire sul palcoscenico. A differenza degli ultimi anni, in cui la cerimonia degli Oscar risultava noiosa proprio perché già si sapevano i vincitori con largo anticipo, quest'anno l'incertezza ha fatto sì che nella serata ci fosse una piccola tensione serpeggiante, in attesa di scoprire i vincitori dei premi più ambiti della settima arte. Purtroppo anche questa edizione non ha certo brillato per il coinvolgimento, nonostante l'esibizione iniziale di Cynthia Erivo e Ariana Grande sulle note dei brani che hanno reso celebre Il mago di Oz e Wicked e nonostante il lungo omaggio a James Bond. C'è stata invece una grave mancanza nel momento commemorativo nei confronti degli attori scomparsi. Il momento di raccoglimento, presentato da Morgan Freeman (che si è preso qualche minuto per ricordare l'amico Gene Hackman), è stato caratterizzato dalla mancanza di un volto imprescindibile della settima arte, Alain Delon, che non è apparso nel video-ricordo.

Anora è il miglior film agli Oscar 2025

A trionfare come Miglior Film è stato Anora, che esce dalla serata con ben cinque premi Oscar nelle categorie principali. La storia della ballerina/escort che si innamora di un ricco ragazzino russo e che aveva già trionfato al Festival di Cannes, non ha vinto solo nella sezione Miglior Film, ma anche in quella per la Miglior Sceneggiatura Originale, il Miglior Montaggio, e la Miglior Regia. Tutti premi andati a Sean Baker che, vincendo quattro Oscar in una sola serata, ha eguagliato anche il record di Walt Disney stabilito nel 1954. Anora - che segna anche la vittoria del cinema indipendente contro il mainstream dilagante - si porta a a casa anche il premio alla Miglior Attrice Protagonista, Mikey Madison, che ha "soffiato" il premio alla favorita Demi Moore, che sembrava già pronta a salire sul palco grazie alla sua intepretazione nel film body-horror The Substance. Per quanto riguarda le altre sezioni degli attori non ci sono stati grandi colpi di scena: Adrien Brody ha vinto come Miglior Attore Protagonista per The Brutalist, mentre Kieran Culkin per A Real Pain e Zoe Saldana per Emilia Perez si confermano i migliori interpreti in ruoli non da protagonisti. Il premio al Miglior Film Internazionale è andato al brasiliano I'm still here, presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Venezia, mentre Conclave si porta a casa il premio per la Miglior Sceneggiatura Non Originale. Rimane invece a bocca asciutta il film biografico su Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet. Per il Miglior Film d'Animazione è ancora il cinema indipendente (ed europeo) ad avere la meglio. Contro colossi come ad esempio Inside Out 2, è stato il lettone Flow a portarsi a casa la tanto agognata statuetta. Di seguito la lista completa delle nomination e dei rispettivi vincitori.

Tutti i vincitori degli Oscar 2025

Miglior Film:



Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune - Parte Due

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

I Ragazzi della Nickel

The Substance

Wicked



Miglior Regia



Anora - Sean Baker

The Brutalist - Brady Corbet

A Complete Unknown - James Mangold

Emilia Pérez - Jacques Audiard

The Substance - Coralie Fargeat



Migliore Attrice protagonista:



Cynthia Erivo in Wicked

Karla Sofia Gascon in Emilia Pérez

Mikey Madison in Anora

Demi Moore in The Substance

Fernanda Torres in Io sono ancora qui



Migliore Attore protagonista:



Adrien Brody in The Brutalist

Timothée Chalamet in A Complete Unknown

Colman Domingo in Sing Sing

Ralph Fiennes in Conclave

Sebastian Stan in The Apprentice



Migliore Attore non protagonista:



Yuri Borisov in Anora

Kieran Culkin in A Real Pain

Edward Norton in A Complete Unknown

Guy Pearce in The Brutalist

Jeremy Strong in The Apprentice



Migliore Attrice non protagonista:



Monica Barbaro in A Complete Unknown

Ariana Grande in Wicked

Felicity Jones in The Brutalist

Isabella Rossellini in Conclave

Zoe Saldana in Emilia Pérez



Migliore Sceneggiatura originale:



Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance



Migliore Sceneggiatura non originale:



A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

I Ragazzi della Nickel

Sing Sing



Migliore Film Internazionale (ex Miglior film straniero):



Io sono ancora qui

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

Il seme del fico sacro

Flow



Migliore Film d'animazione:



Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace e Gromit: Le piume della vendetta

Il robot selvaggio



Migliore Montaggio:



Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked



Migliore Scenografia:



The Brutalist

Conclave

Dune - Parte Dune

Nosferatu

Wicked



Migliore Fotografia:



The Brutalist

Dune - Parte Due

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu



Migliori Costumi:



A Complete Unknown

Conclave

Il Gladiatore II

Nosferatu

Wicked



Miglior Trucco e acconciatura:



A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked



Migliori Effetti visivi:



Alien: Romulus

Better Man

Dune - Parte Due

Il regno del pianeta delle scimmie

Wicked



Miglior sonoro:



A Complete Unknown

Dune - Parte Due

Emilia Pérez

Wicked

Il robot selvaggio



Miglior Colonna sonora originale:



The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Il robot selvaggio



Miglior Canzone Originale:



"El Mal" - Emilia Pérez

"The Journey" - The Six Triple Eight

"Like a Bird" - Sing Sing

"Mi camino" - Emilia Pérez

"Never Too Late" - Elton John: Never Too Late



Miglior Documentario:



Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a coup d'etat

Sugarcane



Miglior Cortometraggio documentario:



Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instrument of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra



Miglior Cortometraggio:



A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last

