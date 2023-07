From Paris with love, perché John Travolta è calvo in questo film?

Diretto da Pierre Morel, From Paris with love è il film action che va in onda questa sera, in seconda serata alle 23.20 sul canale 20 Mediaset. La pellicola è stata scritta dal regista Luc Besson, metteur en scene di due caposaldi del cinema d'azione come Nikita e Léon.

From Paris with love, la trama

James Reese (Jonathan Rhys Meyers) è un agente segreto sotto copertura, che è in attesa di poter iniziare la sua missione. Maniaco del lavoro, addestrato a seguire le regole e a portare a termine il suo compito con fare quasi ossessivo, Reese ha qualche problema ad accettare la nuova routine quando gli viene affiancato l'agente della CIA Charlie Wax (John Travolta), che si comporta in modo diametralmente opposto. Con il compito di porre la parola fine ai traffici di un'organizzazione criminale di stampo cinese, Reese dovrà presto imparare non solo a fidarsi del suo nuovo compagno e a lasciarsi guidare dai suoi metodi poco ortodossi, ma anche ad accettare che le cose non sono sempre quello che sembrano e che non tutti i nemici vengono da fuori.

Il cambio look di John Travolta

John Travolta è un attore che ha sempre mantenuto un certo tipo di look che lo ha fatto entrare anche nella sfera dei sex symbol di Hollywood. Sin dai tempi di Danny in Grease, così come da quelli del cult La febbre del sabato sera, l'attore ha sempre incontrato l'occhio della macchina da presa mettendo a disposizione il suo talento e la sua folta chioma corvina, che era quasi uno strumento aggiuntivo alle sue capacità istrioniche. Persino quando si è sottoposto a ruoli più camalontici - come quando è diventato Edna, la mamma di Tracy nel film Hairspray - John Travolta è sempre stato circondato da capelli scuri e lucenti che, in un modo o nell'altro ne acutizzavano il fascino. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, From Paris With Love rappresenta in qualche modo un punto di svolta per John Travolta e l'inizio di un percorso che lo ha portato ad accettare i cambiamenti al suo aspetto legati al passaggio del tempo e, dunque, all'invecchiamento. In questo film, infatti, John Travolta si mostra con la testa completamente rasata: un cambio look necessario alla costruzione del suo personaggio, che lo ha messo forse per la prima volta davanti al fatto che stava invecchiando e la sua chioma non poteva essere come quella che aveva a trent'anni. Sempre IMDB sottolinea come l'attore abbia in qualche modo cercato di arginare questo "deterioramento", sia con trapianti che servivano a nascondere le zone calve della sua testa, sia con l'utilizzo di parrucche. Il punto di svolta, però, è avvenuto nel 2019, quando l'attore è apparso in un selfie con la figlia postato su Instagram. Per la prima volta, lontano dal set, l'attore si è mostrato totalmente calvo.