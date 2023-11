...Più forte ragazzi!, perché il film con Bud Spencer e Terence Hill si intitola così?

Uscito al cinema nel 1972 per la regia di Giuseppe Colizzi, ...Più forte ragazzi! è il film con Bud Spencer e Terence Hill che va in onda questa sera alle 21.30 su Rete 4. Si tratta di uno dei tanti titoli che hanno riempito la carriera e la filmografia del duo di attori che hanno caratterizzato il cinema degli anni Settanta. ...Più forte ragazzi! è inoltre un film molto importante nella carriera dei due attori, perché rappresenta la prima incursione in un genere cinematografico molto differente da quello western che aveva sancito il loro successo e li aveva resi molto amati dal pubblico.

...Più forte ragazzi!, la trama

Salud (Bud Spencer) e Plata (Terence Hill) sono due piloti aerei che devono cercare di guadagnarsi di che vivere coi pochi mezzi che hanno a disposizione. Infatti i due sono alla guida di velivoli diroccati, per cui sembra un miracolo anche il solo fatto che riescano a sollevarsi dal suolo. Salud e Plata, però, arrotondano il loro magro stipendio creando dei falsi assicurativi, inscenando incidenti per conto dell'amico Naso (Riccardo Pizzuti), di modo da intascare i soldi del premio. La loro vita cambia quando i due protagonisti si trovano davvero alle prese con un'avaria che li costringe ad atterrare in mezzo alla giungla. Qui il loro destino si intreccia a quello di Mr. Ears, un trafficante di gemme che utilizza gli abitanti del luogo per smerciare le pietre preziose. Un traffico che, naturalmente, fa gola anche a Plata e Salud. I due conoscono Matto (Cyrl Cusack), un vecchio eremita che sogna di tornare a Salvador e che svela ai due uomini la presenza di un giacimento di pietre ancora più preziose di quelle di Mr. Ears. Le cose però si complicano quando anche Mr. Ears scopre l'esistenza di questo bottino e cercherà di fare di tutto per fermare Salud e Plata, che però sono uomini che si sanno difendere decisamente bene.

Ecco da dove nasce il titolo del film

...Più forte ragazzi! si può considerare come una commedia d'avventura, un film che pone i suoi protagonisti in una situazione del tutto fuori dall'ordinario e che li spinge, con ironica partecipazione, verso situazioni che seguono le tappe della cosiddetta quest, la caccia al tesoro per antonomasia, quella attraverso la quale i personaggi crescono e scoprono altre cose riguardo se stessi. Inoltre la pellicola ha il merito di porre giustamente l'accento sulla chimica tra i due protagonisti: un valore aggiunto dato dalla continua e costante chimica tra Terence Hill e Bud Spencer che, pur avendo lavorato spesso insieme prima del 1972, non si erano stancati della presenza dell'altro, della possibilità di crescere professionalmente insieme. E la loro amicizia reale si avverte anche guardando il film, vedendo il modo naturale in cui Salud e Plata interagiscono, facendo apparire tutto molto naturale e verosimile.

La naturalezza nella lavorazione del film si evince anche dal fatto che, ad esempio, il titolo del lungometraggio non è stato scelto a priori. Al contrario, è nato in modo naturale durante le riprese. Come riferisce il sito di cinema Everyeye, infatti, il film si intitola ...Più forte ragazzi! a seguito di una delle scene più iconiche contenute al suo interno. Durante la visione, infatti, lo spettatore può vedere una delle famose "scazzottate" di Bud Spencer e Terence Hill contro i personaggi minori che vengono messi in scena solo per far risaltare la forza dei due protagonisti. In ...Più forte ragazzi la scena specifica avviene all'interno di un bar, costruito alla meno peggio nella cornice della giunga in cui Salud e Plata sono costretti a reinventarsi una nuova professione. Durante la scena la macchina da presa insiste su un uomo che invita i due protagonisti a insistere, a colpire con più forza. La natura quasi comica di questa sequenza è data dal fatto che l'uomo ha al suo fianco un pappagallo che ripete pedissequamente le sue battute e che, quindi, a sua volta, invita i personaggi di Bud Spencer e Terence Hill a colpire "più forte ragazzi!"

La pellicola aveva trovato così il titolo con il quale presentarsi al pubblico e gli spettatori furono più che felici di accorrere in sala per scoprire le nuove avventure di Bud Spencer e Terence Hill. La pellicola durava 90 minuti quando arrivò al cinema, ma si trattava di una versione ridotta. Secondo quanto scrive il sito Noi degli anni 80-90 la versione originale contava di ben 122 minuti. Nel 2016, in occasione dell'uscita del dvd e del bluray, vennero aggiunte alcune scene che non erano presenti nell'edizione del 1972. Tuttavia sul mercato non esiste la versione integrale del film, con alcune scene girate dal regista che sono rimaste fuori da qualsiasi montaggio.