Pier Silvio Berlusconi celebra il successo di Buen Camino

Pier Silvio Berlusconi ha scelto di ringraziare pubblicamente Checco Zalone dedicandogli una pagina sui principali quotidiani italiani, dopo il successo straordinario di Buen Camino. Il film ha stabilito un nuovo record, diventando il titolo con il maggior incasso nella storia del cinema italiano, sottolineando così l’importanza di un risultato costruito insieme.

Un progetto condiviso dal gruppo Mediaset

Il successo di Buen Camino non dipende solo da Checco Zalone, il film è il risultato di un lavoro creativo e produttivo seguito passo dopo passo dal gruppo Mediaset, dall’idea iniziale fino all’uscita in sala, dimostrando la forza di un progetto costruito insieme passo dopo passo.

Il ringraziamento di Berlusconi

Nel messaggio pubblicato oggi, Pier Silvio Berlusconi sottolinea la gratitudine verso Checco Zalone: " Grazie per il lavoro straordinario e per aver raggiunto un risultato che conferma la capacità del cinema di unire le persone ", recita il testo. Il film, infatti, ha saputo riportare il pubblico nelle sale, restituendo valore a un’esperienza collettiva che negli ultimi anni era stata messa in secondo piano.

Celebrare un risultato senza precedenti

Questo ringraziamento pubblico è anche un modo per celebrare apertamente un risultato senza precedenti, riconoscendo non solo il primato al botteghino, ma anche il valore culturale

e creativo di un progetto che ha coinvolto decine di professionisti e ha emozionato milioni di spettatori. Buen Camino diventa così un simbolo di collaborazione e di eccellenza italiana nel cinema contemporaneo.