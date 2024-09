Da Pirati dei Caraibi a Speed: cosa guardare stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il venerdì si affaccia all'orizzonte il tanto amato weekend, che per i più rappresenta un momento di relax, in cui si può staccare la spina dal tran-tran quotidiano. Una pausa dalla "vita vera" che risulta ancora più necessaria nel primo, vero fine settimana dopo il rientro dalle vacanze. Per cercare di rendere ancora più dolce questo passaggio verso il riposo settimanale abbiamo stilato una piccola guida tv coi consigli sui film da vedere stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre, sia che siate alla ricerca di una commedia romantica, sia che le vostre preferenze vadano piuttosto verso il cinema d'azione.

I film da non perdere stasera in tv

La maledizione della prima luna

Primo capitolo della saga cinematografica di Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna è il film che va in onda questa sera alle 21.21 su Italia 1. La storia è incentrata su Will Turner (Orlando Bloom), un giovane uomo cresciuto a Port Royal dopo essere stato tratto in salvo dal naufragio della sua nave dal Governatore (Jonathan Pryce) e sua figlia Elizabeth (Keira Knightley). Quello che Will non sa è che, proprio durante il suo salvataggio, Elizabeth gli ha sottratto un medaglione, per paura che esso lo facesse identificare come pirata. Quello stesso medaglione che ora è ricercato da Capitan Barbossa (Geoffrey Rush) e dalla sua ciurma di pirati maledetti, che veleggiano sopra la fantomatica Perla Nera. A causa di un qui pro quo, Elizabeth viene rapita al posto di Will. Quest'ultimo, fabbro e abile spadaccino, da sempre innamorato della sua salvatrice, non ha altra possibilità che allearsi con un altro pirata, Jack Sparrow (Johnny Depp), determinato a riprendersi la Perla Nera dopo averla persa a seguito di un ammutinamento.

Un amore tutto suo

Il meteo di questi giorni, che sembra aver fatto cadere l'autunno su tutta l'Italia, potrebbe essere quello più adatto per inoltrarsi già nelle pellicole a tema natalizio. Infatti alle 21.10 su La5 va in onda Un amore tutto suo, commedia romantica che vede come protagonista Sandra Bullock nei panni della dolce e solitaria Lucy, innamorata da tempo di uno sconosciuto (Peter Gallagher) che vede tutti i giorni alla stazione metro in cui lavora. La mattina di Natale, l'uomo viene aggredito da un gruppo di teppisti e Lucy si getta sui binari del treno per salvarlo. Peter, lo sconosciuto, è però in coma e viene portato in fretta in ospedale dove Lucy viene scambiata per la sua fidanzata. Una notizia che sconvolge la famiglia di Peter, che "adotta" Lucy come se fosse una di famiglia. La donna, che da tempo vive sola dopo la perdita del padre, lascia che tutti credano alla bugia per poter provare di nuovo il calore di un nucleo familiare. Ma tutto si complica quando fa il suo ingresso Jack (Bill Pullman), fratello di Peter, per il quale Lucy comincia a provare subito qualcosa di vero e profondo.

Speed

La prima serata di questo venerdì 13 sembra essere dedicato a Sandra Bullock che torna stasera in tv anche con Speed, lungometraggio che va in onda alle 21.13 sul canale 20 Mediaset. La storia è quella di Jack Traven (Keanu Reeves), un agente speciale, che è finito nel mirino di un terrorista (Dennis Hopper), che lo mette a conoscenza del fatto di aver messo una bomba su un autobus in movimento. L'ordigno si è attivato al raggiungimento dei 50 chilometri orari ed è pronto ad esplodere se la velocità dovesse scendere oltre questa soglia. Jack si trova così sopra un mezzo pubblico pieno di cittadini che è pronto ad esplodere, con un autista ferito che non riesce più a governare il mezzo. Così si fa avanti Annie Porter (Sandra Bullock), che dovrà guidare l'autobus senza scendere mai sotto la velocità indicata, portando sulle spalle la responsabilità della vita dei cittadini a bordo.

Il corriere - The Mule

L'ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è Il corriere - The Mule, opera diretta e interpretata da Clint Eastwood disponibile alle 21.25 su Iris. Il film, che si ispira a una storia vera, racconta le vicende di Earl Stone (Eastwood), un veterano che ha dedicato la sua vita alla sua attività da fiorista. Quest'ultima, però, gli viene pignorata e Earl si trova improvvisamente solo. Sua moglie (Dianne Wiest) e sua figlia (Alison Eastwood) non vogliono più avere niente a che fare con lui, e l'unico contatto che Earl ha con la famiglia è grazie a sua nipote (Taissa Farmiga). Alla ricerca di un nuovo lavoro con il quale tenersi occupato, Earl viene raggiunto da un'impensabile proposta di lavoro: diventare un corriere della droga.

Grazie al suo talento nella guida e alla sua capacità di non prendere nemmeno una multa in tanti anni di viaggi per lavoro, Earl diventa il dipendente perfetto. Intanto sul traffico di stupefacenti sta indagando l'agente Colin Bates (), che non può mai immaginare che il criminale a cui sta dando la caccia è un uomo tranquillo di novant'anni.