Una poltrona per due e Il signore degli anelli: i film della Vigilia

Tra le tante attività che si possono fare durante la Vigilia di Natale c'è sicuramente quella di lasciar riposare la mente davanti un bel film, magari davanti un classico che proprio durante le Feste di Natale torna a risplendere. Mentre sulle tavole si prepara il canonico Cenone della Vigilia, i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre offrono titoli che sono adatti a tutti, da chi cerca il classico di Natale per accompagnare le portate a chi, invece, preferisce film di evasione, non prettamente a tema. Quindi, cosa si può vedere stasera in tv? Quali sono i film della Vigilia di Natale da non lasciarsi scappare? Prima di partire con la lista dei consigli, una piccola nota a margine: la programmazione natalizia dei canali in chiaro inizia sin dalla mattina. Ad esempio, già alle 7.38 del mattino, sul canale La5 viene mandata in onda Fantaghirò, miniseria tutta italiana con Alessandra Martines che è un appuntamento fisso di dicembre.

Una poltrona per due

Non si può pensare a una Vigilia di Natale in tv senza citare Una poltrona per due, che in Italia è letteralmente il film della vigilia. Nonostante negli Stati Uniti sia uscito in estate e nonostante le nuove generazioni siano pronte a metterlo al bando perché politicamente scorretto, il film di John Landis è un appuntamento imprescindibile. La storia, per i pochi che non conoscessero il film, è quella di un ricco agente di borsa (Dan Aykroyd) e di un senzatetto (Eddie Murphy) che, a causa di una scommessa tra due ricchi annoiati vedono la loro vita cambiare di punto in bianco. Se per il senzatetto si tratta senza dubbio di una conquista, dal momento che si trova ricco e ben vestito, per l'agente di borsa è l'inizio di un incubo, che lo porta in prigione e a conoscere una prostituta (Jamie Lee Curtis). Quando i due protagonisti si rendono conto di essere stati trattati come marionette dai fratelli Duke, decidono di prendersi la loro vendetta. L'appuntamento con Una poltrona per due è per stasera alle 21.33 su Italia 1.

Willy wonka e la fabbrica di cioccolato

Alle 15.55 su Italia 1 va in onda Willy Wonka e la fabbrica di cioccolata, il film tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dahl e interpretato da Gene Wilder. La storia è quella del cioccolataio Willy Wonka, leader della più grande fabbrica del mondo, capace di creare dolci che sembrano poter vivere solo nella fantasia. Un giorno Willy Wonka indice un concorso: nasconderà cinque biglietti d'oro in cinque tavolette di cioccolato Wonka. Coloro che li troveranno avranno la possibilità di far visita alla fabbrica e scoprire tutti i misteri su uno degli uomini più sfuggenti al mondo. Tra i vincitori ci sono bambini viziati e diventati adulti troppo presto, salvo Charlie, un bambino povero che sa ancora vedere la bellezza delle piccole cose.

Il Grinch

Altro appuntamento imperdibile è quello delle 19.28. Su Italia 1 va infatti in onda Il grinch, film diretto da Ron Howard e tratto dal libro per bambini del Dr. Seuss, incentrato sul Grinch, la creatura verde che cerca di rubare il Natale ai Nonsochì nel paese dei Chinonsò, dopo aver subito umiliazioni e mortificazioni sin dall'infanzia. Abituato a essere considerato il mostro del villaggio, il Grinch scoprirà un'amica inaspettata nella piccola Cindy Lou, l'unica che riesce a vedere oltre i lineamenti e la crudeltà del Grinch, capendo che anche lui è una creatura che ha bisogno di essere amata.

E.T. - L'extraterrestre

Per rimanere su Italia 1, dopo Una poltrona per due andrà in onda un altro classico della settima arte, E.T. - L'Extraterrestre, diretto da Steven Spielberg. Il film, che segna anche il debutto di una piccolissima Drew Barrymore, racconta la storia di un bambino, Elliot, che finisce col far amicizia con un alieno costretto a nascondersi dalle forze governative che vogliono catturarlo. Mentre l'amicizia tra Elliott ed ET si fa sempre più forte, l'alieno cerca un modo per rimettersi in contatto con la sua famiglia e trovare un modo per tornare a casa. Il film è in onda a partire da mezzanotte, in tempo per fare da sottofondo all'apertura dei regali di Natale.

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello

Ci sono film che, pur non essendo in alcun modo legati alle festività natalizie, finiscono per diventarne il simbolo. La saga de Il signore degli anelli rientra senza dubbi in questo insieme di lungometraggi. La trilogia di Peter Jackson, tratto dal capolavoro di J.R.R. Tolkien , è un fantasy classico, incentrato sulla lotta tra il Bene e il Male, che viene trasmesso sempre tra la Vigilia e Santo Stefano. Stasera andrà in onda alle 21.

13 su 20 Mediasetil primo capitolo della trilogia, in cui Frodo () entra in possesso dell'anello del potere e inizia un viaggio con 8 compagni, tra cui il mago Gandalf (), l'elfo Legolas (), il ramingo Aragorn () e l'amico Sam (), per portare l'anello nel Monte Fato e distruggerlo prima che l'Oscuro Sauron ne entri in possesso.