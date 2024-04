Tra cancel culture e distributori, Woody Allen pensa al ritiro

“Un colpo di fortuna - Coup de chance” resterà l’ultimo film di Woody Allen? Nonostante la grande vitalità del cineasta, la risposta potrebbe essere sì. La conferma è arrivata dal diretto interessato e le motivazioni sono chiare: le difficoltà nel trovare un distributore in un’industria cinematografica che ha definito “poco attraente e poco romantica” . Complicazioni legate indissolubilmente alle accuse di violenza sessuale (mai dimostrarte) mosse dall’ex compagna Mia Farrow e dalla figliastra Dylan, particolarmente scottanti nell’epoca della cancel culture. Una moda – si spera – stroncata dal cineasta statunitense: "Qualcuno mi ha chiesto della cancel culture e io ho risposto: 'Se devi essere cancellato, questa è la cultura da cui vuoi essere cancellato'. Perché…chi vuole far parte di questa cultura?" .

“Sono indeciso” , ha confidato Woody Allen ai microfoni di AirMail sul possibile ritiro: “Non voglio andare a raccogliere fondi, lo trovo una spina nel fianco. Ma se qualcuno si presentasse e ci dicesse 'vogliamo sostenere il film', allora prenderei seriamente in considerazione(di fare un altro film. Probabilmente non avrei la forza di volontà di dire di no, perché ho così tante idee” . Secondo il regista di “Scoop” e “Manhattan” tutto il romanticismo della settima arte è morto, ricordando che il suo “Annie Hall” nel 1977 venne proiettato in sala per oltre un anno mentre ora la distribuzione è di due settimane. Sempre se si trova un distributore, missione piuttosto complicata per chi deve fare i conti con accuse pesanti come macigni.

Tra #MeToo e giustizialismo woke, Woody Allen è finito nella blacklist di Hollywood e tanti interpreti hanno rinnegato i loro rapporti con lui. Negli ultimi anni la difficoltà a trovare finanziatori e distributori è aumentata vertiginosamente, senza dimenticare la brusca rottura con gli Amazon Studios dopo la firma su un contratto da 68 milioni di dollari per quattro film.

La speranza è di vedere presto l’ottantottenne nuovamente sul set, con buona pace dei poliziotti della cultura del boicottaggio.