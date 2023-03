Chi vincerà gli Oscar 2023? Ecco cosa dicono le scommesse

Tutto pronto per gli Oscar 2023: nella notte tra il 12 e il 13 marzo conosceremo tutti i vincitori della 95° edizione dei premi cinematografici conferiti dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le votazioni si sono chiuse lunedì: i quasi 9500 membri dell'Academy hanno fatto le loro scelte, sono attese conferme ma anche grandi sorprese.

Il film con più nomination agli Oscar 2023 è "Everything Everywhere All at Once": il lungometraggio scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert ha collezionato 11 candidature. Subito dietro "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh e (incredibilmente) "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Edward Berger, entrambi con 9 candidature. I pronostici sono aperti, anche se i bookmakers hanno le idee piuttosto chiare: ecco le quote per le scommesse di Eurobet delle categorie più attese.

Miglior film

"Everything Everywhere All at Once" è il frontrunner della categoria più importante, un film sorprendente e inclusivo, in grado di mettere d'accordo tutti. Secondo i bookmakers, subito dietro c'è "Niente di nuovo sul fronte occidentale": il film Edward Berger ha sorpreso tutti per numero di candidature, è un po' il miracolato di questi Oscar 2023. Difficilmente riuscirà a strappare la vittoria, anche se i bookies sembrano crederci. Sorprende la scarsa fiducia degli analisti sulle possibilità de "Gli spiriti dell'isola" e di "The Fabelmans", tra le possibili sorprese.

Everything Everywhere All at Once 1,10

Niente di nuovo sul fronte occidentale 11,00

Gli spiriti dell'isola 16,00

Top Gun: Maverick 21,00

The Fabelmans 31,00

Tar 51,00

Avatar: The Way Of Water 101,00

Elvis 101,00

Triangle of Sadness 101,00

Women Talking 201,00

Miglior regista

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti come The Daniels, hanno messo la firma sul fenomeno cinematografico dell'anno. Per questo "Everything Everywhere All at Once" potrebbe consentirgli di vincere l'Oscar alla miglior regia, nonostante la candidatura di un mostro sacro come Steven Spielberg.

The Daniels (Everything Everywhere All at Once) 1,08

Steven Spielberg (The Fabelmans) 7,00

Martin McDonagh (Gli spiriti dell'isola) 16,00

Todd Field (Tar) 21,00

Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) 51,00

Miglior attore protagonista

Una delle sfide più interessanti di questi Oscar 2023 è quella per la statuetta di miglior attore protagonista: Brendan Fraser parte favorito su Austin Butler, ma attenzione al terzo incomodo, ovvero Colin Farrell. Tre interpretazioni di spessore, il margine di vittoria sarà ridottissimo.

Brendan Fraser (The Whale) 1,52

Austin Butler (Elvis) 2,35

Colin Farrell (Gli spiriti dell'isola) 11,00

Bill Nighy (Living) 51,00

Paul Mescal (Aftersun) 51,00

Miglior attrice protagonista

Anche per l'Oscar alla miglior attrice protagonista la gara è apertissima, anche se in questo caso è ristretta a due contendenti: di fronte Michelle Yeoh e Cate Blanchett. Le due interpreti hanno collezionato numerosi riconoscimenti nel corso della stagione cinematografica, anche in questo caso è difficile fare un pronostico.

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) 1,70

Cate Blanchett (Tar) 2,00

Andrea Riseborough (To Leslie) 31,00

Michelle Williams (The Fabelmans) 31,00

Ana De Armas (Blonde) 51,00

Miglior attore non protagonista

Secondo i bookmakers per l'Oscar al miglior attore non protagonista non c'è storia: Ke Huy Quan è destinato ad assicurarsi l'ambito riconoscimento, superando interpreti del calibro di Barry Keoghan e Brendan Gleason.

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) 1,01

Barry Keoghan (Gli spiriti dell'isola) 16,00

Brendan Gleason (Gli spiriti dell'isola) 16,00

Brian Tyree Henry (Causeway) 31,00

Judd Hirsch (The Fabelmans) 31,00

Miglior attrice non protagonista

Per gli esperti di scommesse sarà corsa a tre per l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. Forte della vittoria ai Golden Globes, Angela Bassett parte avanti, ma attenzione a Kerry Condon e Jamie Lee Curtis.

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) 2,10

Kerry Condon (Gli spiriti dell'isola) 2,80

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) 3,00

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) 61,00

Hong Chau (The Whale) 71,00

Miglior film internazionale

Piuttosto remota la possibilità di sorprese per il miglior film straniero. "Niente di nuovo sul fronte occidentale" è favoritissimo, nonostante la presenza in cinquina di film di livello (e superiori): su tutti "Argentina, 1985" e "Close".

Niente di nuovo sul fronte occidentale 1,06

Argentina, 1985 7,00

The Quiet Girl 16,00

Eo 23,00

Close 41,00

Miglior cortometraggio

L'Oscar per il miglior cortometraggio vedrà protagonista l'Italia: in lizza per il riconoscimento c'è Alice Rohrwacher con il suo "Le pupille". Secondo i bookmakers, il corto targato Disney può insidiare il favorito "An Irish Goodbye".

An Irish Goodbye 2,00

Le pupille 2,50

The red Suitcase 5,00

Night Ride 13,00

Ivalu 16,00

Miglior documentario

Bella sfida quella per l'Oscar al miglior documentario. È stata una stagione cinematografica ricca di doc di livello, premiati nei principali festival internazionali. "Navalny" parte favorito, con "Fire of Love" subito dietro. Attenzione a "All the Beauty and the Bloodshed", premiato a Venezia con il Leone d'oro.

Navalny 1,50

Fire of Love 2,25

All the Beauty and the Bloodshed 8,00

All that Breathes 13,00

A House made of Splinters 41,00

Miglior canzone originale

L'India potrebbe essere protagonista nella corsa all'Oscar per la miglior canzone originale. Per gli esperti di scommesse, il brano "Naatu Naatu" del film "RRR" ha i favori del pronostico. Le uniche due canzoni in grado di impensierirlo potrebbero essere "Lift me up" del film "Black Panther: Wakanda Forever" e "Hold my hand" del film "Top Gun: Maverick".

Naatu Naatu (RRR) 1,30

Lift me up (Black Panther: Wakanda Forever) 4,50

Hold my hand (Top Gun: Maverick) 5,00

Applause (Tell it like a Woman) 41,00

This is a Life (Everything Everywhere All at Once) 41,00