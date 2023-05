"Preoccupanti difese di Pio IX". Polemiche della comunità ebraica sul film di Bellocchio

Dopo la presentazione al Festival di Cannes, “Rapito” di Marco Bellocchio continua il suo tour nei cinema di tutta Italia. L’ultima opera del maestro di Bobbio accende i riflettori sulla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, suscitando un caso internazionale. Il film ha convinto critica e pubblico, ma senza volerlo ha anche riacceso il dibattito: "Le difese d'ufficio di Pio IX e del suo apparato persecutorio, che compaiono in questi giorni da molte parti del mondo cattolico, sono se non stupefacenti almeno preoccupanti" , la denuncia di Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma.

In una lettera a Repubblica, partendo proprio dal film di Bellocchio, Di Segni ha ricordato che il clima dei rapporti tra le religioni è completamente cambiato e il tema delle conversioni è stato chiarito: “Nel senso che non c'è, o non ci dovrebbe essere, alcuna propaganda e alcuna pressione, ma la questione resta una cartina di tornasole della salute dei rapporti” . Da qui la denuncia sulle difese di Pio IX: “L'ostinata resistenza del Papa a qualsiasi cedimento non solo mise in crisi molti fedeli cristiani ma fu un'offerta su un vassoio d'argento alla propaganda anticlericale che usò il caso per dimostrare l'intolleranza, l'illiberalità e la durezza della Chiesa. Divenne quindi oltre che un caso religioso un caso politico” .