Le produzioni nazionali trainano gli incassi del cinema cinese

Nel 2023, il settore cinematografico cinese ha registrato una netta crescita in termini di incassi. Secondo i dati preliminari dell’Amministrazione nazionale della radio e della televisione della Repubblica popolare, il 13 novembre i guadagni annuali al botteghino nei cinema del Paese hanno superato i 50 miliardi di yuan (circa 6,85 miliardi di dollari americani), impiegando 317 giorni per raggiungere questo traguardo.

Le pellicole cinesi hanno registrato incassi pari a 41,7 miliardi di yuan, l’83,4% del totale. I dati, inoltre, hanno mostrato che i dieci film per cui sono stati venduti più biglietti sono tutte produzioni nazionali della Repubblica popolare. “Full River Red” e “The Wandering Earth II” hanno entrambi superato i 4 miliardi di yuan. Altre quattro pellicole, “No More Bets”, “Lost in the Stars”, “Creation of the God: Kingdom of Storms” e “Never say never”, hanno ottenuto un incasso di oltre 2 miliardi di yuan.

“Full River Red” è una commedia thriller diretta dal famoso regista cinese Zhang Yimou, ambientata dopo la morte del comandante militare Yue Fei, nel periodo della dinastia Song meridionale (1127-1279), e traccia un racconto storico ricco di intrighi politici, tradimenti e suspence.

“The Wandering Earth II”, è una pellicola fantascientifica in cui l’umanità cerca di salvare la Terra dal disastro, mentre il sole inizia a spegnersi ad una velocità allarmante. Si tratta di un adattamento per il grande schermo dell’omonimo racconto di Liu Cixin, scrittore di fiction ambientate nel lontano futuro vincitore del premio Hugo e incredibilmente popolare in Cina, ed è il seguito di “The Wandering Earth”, pellicola di grande successo del 2019 che ha incassato 232 milioni di dollari nella prima settimana sui grandi schermi del Paese.

Oltre agli ottimi risultati al botteghino le produzioni nazionali hanno raccolto anche recensioni molto positive da parte del pubblico. Un’indagine sulla soddisfazione di coloro che hanno visto i film ha rivelato che le uscite nel periodo del Festival di primavera del 2023 hanno ottenuto un indice di gradimento da parte degli spettatori pari all’87,1, con un aumento di 1,8 punti rispetto all’anno precedente.

Il superamento dei 50 miliardi di yuan in incassi annuali è considerata una nuova pietra miliare nella ripresa del mercato cinematografico cinese. Le aspettative di guadagno per il 2024 sono molto alte, considerando il continuo rilascio di pellicole prodotte nella Repubblica popolare e il fermento dell’industria.