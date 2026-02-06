Pucci sbarca a Sanremo, ma scoppia la polemica. Pd: “Anche il Festival è TeleMeloni?”

Il caso Pucci sbarca alla Commissione di Vigilanza Rai. L’annuncio fatto da Carlo Conti per cui il comico milanese sarà co-conduttore al prossimo Festival di Sanremo ha fatto scatenare non solo i social network, dove i commenti sono stati per lo più critici e di scherno nei confronti del volto tv, ma anche l’organo parlamentare bicamerale che si occupa dei contenuti del servizio pubblico televisivo tramite una dichiarazione ufficiale del centrosinistra. Ma andiamo con ordine.

Questa mattina il direttore artistico della kermesse sanremese, che quest’anno arriverà alla sua quinta personale conduzione della gara canora dal palco dell’Ariston, ha fatto sapere che ad affiancarlo nella serata di giovedì 26 febbraio ci sarebbe stato proprio Andrea Pucci. Sul cabarettista meneghino, inviso da gran parte del mondo giornalistico e intellettuale di sinistra, nel giro di pochissime ore si è riversato un profluvio di commenti negativi su Facebook, X e Instagram. Il tutto con non pochi scarsi riferimenti al fascismo.

“Chiamare Pvcci è il punto più basso raggiunto da questo Festival meloniano, punto di non ritorno. Imbarazzo, mestizia. Conti un burocrate, altro che direttore artistico. Non mi sorprende però, mai piaciuto, sempre stato sopravvalutato”, afferma un utente. “Negli anni in cui c’è una bellissima spinta dal basso nella stand up italiana, con comiche e comici incredibili, a Sanremo invitano il solito cafone che faceva ridere forse nel 1996. Forse. E non solo in questa edizione. Boh, raga, capito che è TeleMeloni, ma avete istinti suicidi”, desidera osservare un altro utente. Si passa poi da un “Rivoglio Amadeus! Che abbiamo fatto di male per meritarci queste co-conduzioni orride?” a “Pucci, quello misogino, razzista e fascio? La voglia di seguire questo Sanremo è pari a zero”.

Come se tutta questa sfilza di messaggi non dovesse bastare, a chiosare la lunga giornata anti-Pucci ci ha pensato il gruppo dei parlamentari del Partito Democratico della Commissione di Vigilanza sulla Rai: “Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale - dicono i dem -. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo”.

Nel frattempo lo stesso Pucci dimostra tutta la propria caratura di comico tramite un post sul proprio profilo Instagram che lo ritrae di schiena, completamente nudo, dritto in piedi sulla prua di una nave sospesa tra acque

caraibiche, con tanto di ciambella di salvataggio accanto. Sopra l’immagine, la frase: “Sanremo… sto arrivando!”. Conti ha immediatamente commentato in maniera scherzosa: “Però all’Ariston mettiti almeno un costumino!!!”.