Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore insieme a Pucci e Lillo

La grande attesa per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente cominciata. Dopo l’emozione per le Olimpiadi invernali Milano‑Cortina, che si concluderanno a fine febbraio e hanno spinto la Rai a ripensare il calendario televisivo, il celebre appuntamento canoro torna con una collocazione insolita, dal 24 al 28 febbraio 2026, al Teatro Ariston di Sanremo.

Per cinque serate popolate di musica, ospiti e spettacolo, la conduzione sarà guidata da Carlo Conti, affiancato per l’intera manifestazione da Laura Pausini. Ma uno degli elementi che sta più catturando l’attenzione del pubblico riguarda la scelta dei co-conduttori, confermati ufficialmente nelle ultime settimane.

Can Yaman: carisma internazionale sul palco dell’Ariston

Sarà Can Yaman ad affiancare Conti e Pausini nella prima serata di martedì 24 febbraio. L’attore turco, 36 anni, rappresenta un volto di richiamo internazionale, già amato in Italia grazie alle sue interpretazioni in fiction di successo. La direzione artistica ha puntato su di lui per portare al Festival un profilo dal respiro globale, capace di unire popolarità e versatilità professionale.

Nato a Istanbul, Yaman è poliglotta e parla fluentemente turco, italiano, inglese e spagnolo. In Italia, il pubblico lo conosce anche come protagonista della nuova serie Rai “Sandokan”, diretta da Jan Michelini e Nicola Abbatangelo. Parallelamente, Yaman sta girando in Spagna il thriller romantico “El laberinto de las mariposas”, prima esperienza nel mercato iberico, e tornerà presto sul set per la seconda stagione di Sandokan.

La sua presenza a Sanremo non è solo un omaggio alla popolarità internazionale: rappresenta un ponte tra diverse generazioni di spettatori, unendo il pubblico televisivo italiano a quello globale.

Lillo Petrolo: ironia per la seconda serata

La serata di mercoledì 25 febbraio vedrà invece sul palco Lillo Petrolo, noto semplicemente come Lillo. Romano, classe 1962, è uno dei comici più apprezzati d’Italia, parte del duo comico Lillo & Greg. Conosciuto per la sua ironia sottile e la capacità di mescolare comicità surreale e cabaret tradizionale, Lillo ha conquistato il pubblico televisivo e teatrale con spettacoli, film e programmi radiofonici.

Al Festival, Lillo affiancherà Conti e Pausini, portando la sua verve comica in una serata già arricchita dalla partecipazione di Achille Lauro, confermato come ospite speciale. L’annuncio della sua presenza è arrivato direttamente da Carlo Conti tramite Instagram, con un video divertente in cui il conduttore scherzava sulla “chiamata a tre” per la co-conduzione, accennando anche a Sandokan, Mary Poppins e altri personaggi.

Andrea Pucci: la comicità nella serata di giovedì

Giovedì 26 febbraio, sarà la volta di Andrea Pucci, cabarettista e volto noto della televisione e della radio italiana. Pucci porterà sul palco dell’Ariston la sua comicità diretta, popolare e spesso autoironica, che lo ha reso celebre al grande pubblico. Anche per lui l’annuncio è stato pubblicato da Carlo Conti con tono scherzoso, e lo stesso comico ha condiviso sui social un post ironico in cui si mostra di spalle completamente nudo: “Sanremo… sto arrivando”, con la risposta divertita di Conti: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!”

Un Festival tra musica e spettacolo

La scelta di alternare diverse personalità nello spazio di co-conduzione rientra nella strategia ormai consolidata del Festival, Sanremo non è solo una gara musicale, ma un grande show televisivo. Accanto ai trenta artisti in gara e alle “Nuove Proposte”, il pubblico potrà assistere a performance, ospiti, duetti e momenti di intrattenimento, con dettagli volutamente mantenuti sotto embargo per aumentare l’attesa.

Con la conferma di Can Yaman, Lillo e

Andrea Pucci, la macchina organizzativa del Festival è pienamente in moto. I riflettori sull’Ariston si accenderanno tra pochi giorni, mentre cresce l’attesa del pubblico e dei fan per un’edizione che promette grandi sorprese.