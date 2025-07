Quando l'orrore è reale: investigatore del paranormale trovato morto dopo la fine del tour di Annabelle, la bambola maledetta

Annabelle è un nome che di certo non è nuovo agli appassionati del cinema horror e delle storie paranormali. Si tratta infatti di una bambola che è stata per decenni al centro di speculazioni su una sua possibile "possessione" da parte di una ragazza defunta di nome Annabelle, che avrebbe anche ispirato il personaggio omonimo nel film del 2013 The Conjuring. Lo "studio" della possessione demoniaca della bambola è stata effettuata da Ed e Lorraine Warren, famosissimi investigatori del paranormale che furono contattati dalla ragazza che, per prima, ricevette la bambola in eredità. La ragazza, che lavorava come infermiera, aveva infatti notato che la bambola aveva dei comportamenti strani, spaventosi e innaturali. I coniugi Warren - e cui si ispira tutta la saga di The Conjuring - riconobbero i segni di una possessione demoniaca della bambola e la portarono nel loro museo del paranormale in Connecticut. Senza dubbio, la vicenda di Annabelle è una storia che da una parte fa venire i brividi, ma dall'altra chiama a raccolta moltissimi scettici, che non credono affatto che la bambola sia posseduta.

Tuttavia un recente fatto di cronaca nera ha riaperto la discussione su Annabelle e sulla sua natura di bambola maledetta. Come ha scritto la New England Society for Psych Researc sul suo account Instagram, la scorsa domenica è stato trovato morto Dan Rivera, un investigatore del paranormale di 54 anni che aveva il compito di portare in tour Annabelle, per permettere ai fan dell'orrore di vederla da vicino. durante l'evento, con una coincidenza quasi macabra, Rivera aveva anche spiegato come faceva per proteggersi dai possibili effetti negativi di Annabelle, dichiarando che era abituato a chiudere gli occhi e a immaginarsi all'interno di un alone bianco. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo, con la bambola comodamente seduta al suo fianco. "Veterano dell'esercito," si legge sul comunicato stampa ufficiale pubblicato sui social, " Dan ha servito sia il suo Paese che le persone che aveva vicino. Ha lavorato da vicino con Larraine Warren ed è rimasto al suo fianco anche mentre la sua salute peggiorava, offrendo una mano ferma e un supporto incrollabile. Dan era una presenza costante con Lorraine e NESPR agli eventi locali come Una sera con Annabelle".

Ricordato come un uomo profondamente legato alla fede e grande professionista del paranormale, Dan Rivera si trovava a Gettysburg, nello stato della Pennsylvania, insieme ad alcuni colleghi per l'evento Devils on the Run.

L'intervento dei vigili del fuoco e del personale medico ha sottolineato che la morte dell'uomo non è sospetta e ascrivibile all'ipotesi di omicidio, dal momento che l'investigatore era da solo nella sua stanza, nel momento della morte. Per il momento, però, restano sconosciute le cause del decesso, per le quali bisognerà attendere i risultati dell'autopsia che arriveranno tra i 60 e i 90 giorni.