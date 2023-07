In questo mondo di ladri, i film di Carlo Vanzina da vedere in estate

In questo mondo di ladri è il film diretto da Carlo Vanzina uscito nel 2004 che va in onda questa sera, in seconda serata, alle 23.34 su Rete 4.

In questo mondo di ladri, la trama

In questo mondo di ladri è una pellicola che prende il via raccontando le storie di alcuni italiani in crisi. Walter (Max Pisu), ad esempio, è un ristoratore che non riesce a uscire dal gorgo dei debiti. Lionello (Enzo Iacchetti), invece, è un chirurgo che sta attraversando un periodo di profonda crisi. Nicola (Biagio Izzo) si sente un fallito e non riesce a rimettere in piedi la sua vita. E anche Fabio (Carlo Buccirosso) e la sua amante Monica (Valeria Marini) non nuotano nelle proverbiali buone acque. Questi personaggi non si conoscono e sono tutti diversi da loro, con percorsi di vita davvero molto differenziati: ad unirli è il bisogno spasmodico che hanno di racimolare denaro per provare a raddrizzare le loro esistenze. Per questo tutti cadono vittime della stessa truffa immobiliare, davanti alla quale nemmeno la polizia può fare niente. Rendendosi conto che i truffatori hanno avuto la meglio e che le autorità hanno le mani legate, questi insoliti protagonisti decideranno di vendicarsi e di provare a organizzare una truffa nella bamba in cui lavora Fabio.

I film di Carlo Vanzina da vedere in estate oltre a In questo mondo di ladri

Un'estate al mare

Uscito nel 2008, Un'estate al mare è un film corale, episodico, incentrato su un gruppo eterogeneo di personaggi alle prese con l'estate e alcune delle idiosincrasie tipiche degli italiani. Come Nicola (Lino Banfi) che preferisce spendere tutti i suoi risparmi per pulirsi la reputazione da cornuto, o Italo (Enrico Brignano) e Luciana (Nancy Brilly) che cercano di far sopravvivere la loro relazione extraconiugale. Senza dubbio, però, l'episodio più famoso è quello dal titolo La signora delle camelie, in cui Gigi Proietti interpreta un doppiatore, ex attore con problemi di memoria, che viene chiamato a recitare nella rappresentazione estiva de La signora delle camelie di Dumas, con risultati a dir poco esilaranti.

Un'estate ai Caraibi

Pur non essendo affatto il sequel di Un'estate al mare, Un'estate ai caraibi è una pellicola che ne ripropone la struttura e gli intenti. Lo spettatore, così, si trova di nuovo davanti a un film ad episodi, sorretto da un cast stellare, che racconta diverse storie. Dall'ipocondriaco che pensa di essere sul punto di morire (Carlo Buccirosso), all'uomo che è costretto a fare da schiavo a un parvenue rozzo e cafone (Enrico Brignano), passando per il truffatore scappato dai creditori (Gigi Proietti). Questo tipo di film è quello che ha aperto le porte al cosiddetto "cine-cocomero", in contrapposizione ai "cine-panettoni" che di solito escono (meglio, uscivano) nel periodo natalizio.

Sapore di mare

Non c'è pellicola del cinema italiano che faccia pensare all'estate più di Sapore di mare. La pellicola, uscita nel 1983, racconta la storia di un gruppo di ragazzi che durante le vacanze estive scoprono l'amore, la gelosia e il rimpianto. Dipanandosi su due piani temporali - il film, infatti, mostra anche sequenze nel 1982, diciotto anni dopo i fatti raccontati - Sapore di mare è uno di quei film divertenti e insieme un po' nostalgici. Nel cast Christian De Sica, Virna Lisi, Jerry Calà, Isabella Ferrari ed Edoardo Vianello, che interpreta se stesso e al cui brano il titolo del film chiaramente si riferisce. Sapore di mare è seguito da Sapore di mare - Un anno dopo e, nel 2014, quasi trent'anni dopo il primo capitolo, da Sapore di te.

South Kensington

Pur non essendo un film prettamente estivo, come nel caso di In questo mondo di ladri, South Kensington è un titolo perfetto per la stagione più calda. Si tratta infatti di una commedia leggera e divertente, che non mancherà di intrattenere. Protagonista è Antonio Pinardi (Giampaolo Morelli), un ragazzo campano mandato dai suoi genitori a imparare l'inglese a Londra. Antonio trova casa nella magione di Nick Brett (Rupert Everett), dove vive anche il romano Francesco (Enrico Brignano), tra i tanti professionisti della City. Tutti e tre i protagonisti si troveranno di punto in bianco a rivedere le proprie convinzioni e i propri piani per il futuro, quando le loro certezze crollano, insieme alle loro finanze. Antonio viene derubato e non può iniziare la scuola; Francesco scopre che la sua fidanzata lo tradisce e Nick è costretto a fare economia per non rischiare di finire sul lastrico, mentre dal passato arriva una vecchia fiamma.