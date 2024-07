Da Ray a Wild Wild West: ecco cosa vedere stasera in tv (al posto delle Olimpiadi)

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre l'attenzione della maggior parte del pubblico è catalizzata sulle Olimpiadi di Parigi 2024, stasera in tv non mancheranno lungometraggi adatti anche a chi non è interessato allo sport e vuole solo vedere un bel film sui canali in chiaro del digitale terrestre. Ecco allora una piccola guida tv per svelare quali sono i lungometraggi da non lasciarsi scappare questa sera in televisione, in prima serata.

I film da vedere stasera in tv

Schegge di paura

Il primo film che vi consigliamo di recuperare - o di vedere di nuovo - stasera in tv è quello disponibile alle 21.31 su Rete 4, Schegge di paura. Ambientato a Chicago, il film segue le disavventure di un giovane balbuziente (Edward Norton), un ragazzo timido da poco arrivato in città che è sospettato di aver ucciso l'arcivescovo, uno dei personaggi più potenti della città. A seguirlo nella sua battaglia legale c'è Martin Vail (Richard Gere), che accetta il caso pro bono, sapendo che questo gli porterà tantissima pubblicità e una spinta alla sua reputazione già ottima. La vittima, però, era un grande amico del capo della procura distrettuale (John Mahoney), che è più che mai determinato a vendicare la morte dell'arcivescovo e a consegnare il colpevole alla giustizia. Tuttavia Vail farà ben presto delle scoperte inaspettate che renderanno non solo difficile, ma anche pericoloso portare a termine il suo compito d'ufficio.

Ray

Per tutti coloro che sono appassionati di musica e di biografie, stasera in prima serata c'è un film capace di miscelare questi due elementi. Si tratta di Ray, che, come forse suggerisce il titolo stesso, è una biografia cinematografica dedicata a Ray Charles. Partendo sin dalle origini, incentrandosi tanto sulla perdita della vista quanto sull'importanza della musica come forma di espressione e talento, Ray vede come protagonista uno straordinario Jamie Foxx che, proprio grazie a questa interpretazione senza eguali venne premiato con il premio Oscar alla migliore interpretazione maschile di un attore protagonista. L'appuntamento con il film è alle 21.20 su Iris.

Heat - La sfida

Disponibile stasera in tv alle 21.15 su La7, Heat - La sfida è un film che merita una visione, almeno una volta nella vita, anche solo per la possibilità di vedere due grandi del cinema come Robert De Niro e Al Pacino spartire lo schermo. Il primo interpreta il capo di una banda di criminali, intelligente e con un piano che sta portando il caos in città. Il secondo, invece, è un detective della polizia di Los Angeles che deve fermare la banda che ha appena rubato dei titoli a un uomo senza scrupoli (interpretato da William Fichtner). In una sorta di rivisitazione dell'archetipo del gioco "guardia e ladri", i due protagonisti del film si troveranno ad affrontare una guerra senza esclusioni di colpi e una rivalità che, accesa anche di stima, li porterà a confrontarsi prima del tempo.

Wild Wild West

L'ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è quello disponibile alle 21.20 sul canale 20 Mediaset, Wild Wild West. Il film del 1999 vede Will Smith prestare il volto a un capitano dell'esercito americano nel 1869 che, insieme allo sceriffo Artemus Gordon (Kevin Kline) devono mettersi sulle tracce di un ex generale confederato. La missione, però, si dimostra più ardua del previsto, ,dal momento che i due uomini di legge sono davvero molto diversi per educazione e indole: se il primo è avventato, il secondo è razionale. Se il primo è iracondo, l'altro è molto più riflessivo.

Se il secondo è mosso solo dalla volontà di fare giustizia, il primo è alla ricerca dell'ex generale per poter vendicare la perdita della sua famiglia. Sarà dunque l'inizio di una vera e propria caccia all'uomo, fatta di incontri, ostacoli e momenti per conoscersi meglio.