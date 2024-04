Responsabile della pistola usata da Alec Baldwin, 18 mesi all'armiera del film Rust

Arriva la condanna per Hannah Gutierrez-Reed, la giovane armiera responsabile delle armi per il film Rust; Gutierrez-Reed, accusata di omicidio colposo, dovrà scontare 18 mesi dietro le sbarre. La sentenza si riferisce a quanto accadde sul set della pellicola: nel corso di una prova, Alec Baldwin, a cui era stata consegnata la pistola, uccise per sbaglio la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

I fatti

La tragedia, che fece grande scalpore, si verificò il 21 ottobre 2021. Nel corso delle riprese del film Rust, girato in New Mexico, l'attore e produttore della pellicola Alec Baldwin fece fuoco durante una prova e colpì la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il regista del film Joel Souza. Souza rimase ferito di striscio, mentre Hutchins restò uccisa.

Riuscito inizialmente a evitare il processo - i suoi legali sostennero che l'arma non fosse correttamente funzionante - Baldwin è stato nuovamente incriminato lo scorso 19 gennaio 2024 dal tribunale del Nuovo Messico. L'accusa è quella di omicidio colposo involontario. Per aver premuto il grilletto della pistola, l'attore rischia fino a 18 mesi di reclusione.

A finire al centro dell'inchiesta anche la giovane armiera Hannah Gutierrez-Reed, incaricata di gestire l'armeria del film Rust. L'arma in questione era un revolver Colt 45. Baldwin stava puntando l'arma contro Hutchins nel corso di una prova quando questa è esplosa, uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo di striscio il regista. Gutierrez-Reed è stata accusata di omicidio colposo.

La sentenza

Nel corso della giornata di lunedì 15 aprile, il giudice del tribunale del New Mexico ha condannato Hannah Gutierrez-Reed a 18 mesi di reclusione. Gutierrez-Reed era infatti responsabile della pistola usata da Alec Baldwin, che risultò non essere stata caricata a salve.

"Hai trasformato da sola un'arma sicura in un'arma letale. Il tuo avvocato ha dovuto dire alla corte che provavi rimorso" , ha dichiarato il giudice Mary Marlow Sommer mentre pronunciava la sentenza, come riportato dal portale online Movieplayer. Dal canto suo Hannah Gutierrez-Reed ha ribadito di non essere un mostro. All'epoca, ha aggiunto, era ancora molto giovane e ingenua, ed era stata costretta a fare molti straordinari, dal momento che sul set del film mancava personale.

Il suo, dunque, sarebbe stato un tragico errore.