Dal retroscena su Dumbo alla morte di Brandon Lee: cosa guardare stasera in tv

Dopo i festeggiamenti di Natale e Santo Stefano inizia quel limbo temporale in cui, fino alla notte di Capodanno, non si sa che giorno è, che ora è o a che punto della settimana si è. Ad aiutare, però, ci sono i palinsesti televisivi e i lungometraggi trasmessi in chiaro sui canali del digitale terrestre: sapere cosa c'è stasera in tv può essere una buona bussola per queste giornate di riposo e attesa. Scopriamo allora quali sono i film trasmessi questa sera che valgono una visione.

Cosa vedere stasera in tv

Dumbo

Noi tutti conosciamo Dumbo soprattutto grazie al lungometraggio d'animazione firmato Disney: la storia del piccolo elefantino separato dalla madre, deriso per le sue grandi orecchie a sventola, che riesce però a dimostrare il proprio valore mentre lavora in un circo. La storia, quindi, di un escluso, uno di quei freak che tanto piacciono al regista Tim Burton, che ha dichiarato di sentirsi molto vicino alla storia di Dumbo, anche a causa del suo rapporto non sempre roseo con la Disney. Ora l'elefantino dalle orecchie giganti torna in tv con un live action che vede tra i protagonisti Colin Farrell ed Eva Green. Appuntamento alle 21.30 su Rai Uno.

Australia

Alle 21.35 su TV8 viene invece messo in onda Australia, film diretto da Baz Luhrmann, già regista di capolavori come Moulin Rouge! e Il grande Gatsby, oltre che del più recente Elvis. La storia segue le vicende di Lady Sarah Ashley (interpretata da Nicole Kidman) che, nel vendere il ranch del marito situato nel cuore dell'Australia, deve scontrarsi con le tante realtà del luogo. La sua storia si intreccerà ben presto con quella di un mandriano (Hugh Jackman), che non solo aiuterà Sarah a vendere le sue mandrie e a schivare i pericoli, ma le permetterà anche di riscoprire il suo bisogno d'amore. Piccola curiosità a parte: il film è stato ora "rimaneggiato" dallo stesso regista che, aggiungendo materiale inedito, ha creato Faraway Downs, una miniserie in arrivo su Disney+ che potrebbe essere considerata come la Director's Cut dello stesso Australia.

Il corvo

I consigli sui film stasera in tv si concludono con una pellicola cult disponibile in seconda serata: Il corvo. Il film è famoso per essere stato la causa della morte di Brandon Lee, ferito a morte da una vera arma durante le riprese della pellicola. La storia del film è molto famosa: un uomo (Lee) torna dal regno dei morti durante la notte di Halloween per vendicare il suo omicidio e, soprattutto, quello della sua fidanzata, morta dopo essere stata stuprata da una banda di criminali che stanno di nuovo mettendo a ferro e fuoco la città. Il corvo va in onda stasera alle 00.18 su Italia 1.