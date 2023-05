Ricomincio da me, quel legame tra Jennifer Lopez e Barack Obama

Diretto da Peter Segal, Ricomincio da me è la commedia che va in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5. Si tratta del ritorno di Jennifer Lopez al cinema dopo una pausa durata quasi tre anni, impegnati però alla realizzazione di nuovi brani e nuovi videoclip.

Ricomincio da me, la trama

Maya Vargas (Jennifer Lopez) è una donna che vive a New York e che, a primo acchito, ha tutto quello che potrebbe desiderare. Un lavoro in cui è molto brava, amici che le vogliono bene e un fidanzato (Milo Ventimiglia) che non le fa mai mancare il suo supporto e la sua presenza. Peccato che Maya non riesca ad ottenere una promozione che sa di meritare solo perché non ha una laurea e la sua età anagrafica la posiziona in una condizione scomoda rispetto alle colleghe più giovani. Proprio per aiutarla, i suoi amici decidono di creare per lei un profilo falso sui social, dove risulta laureata in Pennsylvania, con un curriculum che include anche la perfetta padronanza della lingua cinese. Tra le montagne di bugie postate sui social c'è anche quella secondo cui Maya sarebbe amica dell'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Per quanto il piano sembri folle, Maya riesce ad ottenere un importantissimo impiego in un'azienda in vista di Manhattan. Nonostante alcune remore morali, Maya accetta di "stare al gioco" e avallare le menzogne sul suo conto per dimostrare che l'esperienza e le capacità valgono più del proveriale pezzo di carta. Ma, si sa, le bugie hanno le gambe corte e presto anche lei dovrà affrontare le conseguenze delle sue decisioni.

La foto con Barack Obama

In Ricommincio da me viene mostrata una foto in cui la protagonista Maya è al fianco di Barack e Michelle Obama, come se fossero vecchi amici. La foto è utilizzata per dare alla donna uno status sociale elevato, che la rende importante agli occhi di possibili datori di lavoro e che, dunque, può essere sfruttata come arma per ottenere il lavoro dei propri sogni, anche a costo di raccontare un numero sempre crescente di bugie. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base la foto mostrata al pubblico non è il risultato di un fotomontaggio o un cosiddetto deep fake utilizzato per meri questioni ed esigenze narrative. Si tratta in realtà di una foto reale, che la cantante e attrice Jennifer Lopez ha scattato davvero con Obama e con sua moglie Michelle Obama. L'occasione dello scatto è stato il Latino Inaugural Gala del gennaio 2009, che si svolse a Washington D.C. Come si legge su Just Jared, Jennifer Lopez era in compagnia dell'allora marito Marc Anthony, con il quale è stata sposata dal 2004 al 2014.