Ritorno al futuro - Parte III, quando il protagonista è stato "impiccato" per sbaglio

Uscito nel 1990, Ritorno al futuro - Parte III è il terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta da Robert Zemeckis e diventata un vero e proprio cult cinematografico. La pellicola - che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1, arriva come punto di chiusura della maratona che il canale Mediaset ha fatto nelle ultime tre settimane, mandando in onda tutti e tre i film che compongono la saga dedicata a Marty McFly e ai viaggi nel tempo resi possibili dallo scienziato Doc Brown.

Ritorno al futuro - Parte III, la trama

Marty McFly (Michael J. Fox) si trova di nuovo bloccato nel 1955, mentre viene raggiunto dalla notizia che il suo amico, Doc Brown (Christopher Lloyd) è stato trasportato nel 1885, dopo che un fulmine ha colpito la Delorean. A questo punto il ragazzo è costretto a chiedere di nuovo aiuto alla versione giovane di Doc - quello del 1955 - affinché rimetta in sesto la Delorean. Marty sa che il tempo è prezioso e che non ne può perdere molto, visto che ha scoperto che nel 1885 Doc verrà ucciso da Buford Tannen, bisognonno di Biff (sempre con il volto di Thomas F. Wilson). Raggiunto Doc nel 1885, in un far west che sembra uscito direttamente da un set cinematografico, Doc e Marty si rendono conto di non poter tornare "indietro nel futuro", perché sono a corto di benzina, sostanza che nel 1885 non era ancora stata inventata. Come se non bastasse, Doc si innamora della maestra Clara (Mary Steenburgen), sentimento che lo spinge a domandarsi se voglia davvero tornare nella sua epoca.

Quando Michael J. Fox è stato "impiccato"