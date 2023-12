"Rocky Balboa", "Il laureato" e gli altri film stasera in tv

Con l'inizio di una nuova settimana arrivano anche i consigli sui lungometraggi da vedere stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre. Mentre su Canale 5 torna l'appuntamento fisso e settimanale con il Grande Fratello, altri canali propongono offerte più strettamente legate all'ambito cinematografico.

I film da vedere stasera in tv

Vendetta

Alle 21.25 su Italia 1 viene trasmesso Vendetta, un film che porta sul piccolo schermo uno dei topos più amati della settima arte: quello di un padre e di un marito che deve vendicare l'omicidio della sua famiglia. William Duncan (interpretato dal Clive Standen diventato famoso per la serie Vikings) assiste al brutale omicidio della moglie e della figlia. Rendendosi conto di non poter fare affidamento sulle istituzioni e la giustizia più canonica, l'uomo decide di prendere in mano la situazione e di affidarsi a una giustizia privata. Nel cast del film anche Bruce Willis.

The time machine

Liberamente ispirato all'opera letteraria di H.G. Wells, che fu uno dei capostipiti della fantascienza, The time machine è il lungometraggio che va in onda questa sera alle 21.14 su 20 Mediaset. Affrontando il tema sempre amato dei viaggi nel tempo, il film racconta la storia di un uomo (Guy Pearce) che inventa una macchina del tempo nella speranza di tornare nel passato e curare un trauma. Il viaggio, però, lo porta invece nel futuro, dove l'umanità sembra essere quasi al tracollo.

Rocky Balboa

Appuntamento alle 21.13 su Iris invece con Rocky Balboa, sesto capitolo della fortunata saga che vede Sylvester Stallone nei panni del protagonista. In questo nuovo lungometraggio disponibile stasera in tv, il pugile italo-americano sta affrontando il lutto per la perdita della moglie Adriana e il difficile rapporto con il figlio (il Milo Ventimiglia di Una mamma per amica e This is Us), mentre un giovane boxeur lo richiama sul ring, sfidandolo.

Il segreto del mio successo

Alle 21.05 su TwentySeven va invece in onda Il segreto del mio successo, film che racconta le vicende di Brandley Foster (Michael J. Fox), un giovane laureato che è disposto a tutto pur di fare carriera e ottenere successo. Attraverso alcune conoscenze, il ragazzo può cominciare in anticipo la sua scalata, ma molti ostacoli si frapporranno sulla sua via, complicandogli la vita. Compresa quella sentimentale.

Il laureato

Per gli spettatori "sonnambuli" consigliamo anche una visione in seconda serata. Il laureato è un film che di certo non ha bisogno di grandi presentazioni. La storia è quella di Ben (Dustin Hoffman), un giovane laureato che comincia una relazione con una donna molto più grande di lui, Mrs. Robinson (Anne Bancroft). La situazione si complica quando il ragazzo comincia a provare dei sentimenti per la figlia di lei, Elaine (Katharine Ross).