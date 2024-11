Salvatores parte giù dal podio

Ascolta ora 00:00 00:00

Quarta posizione al debutto. Ci si poteva aspettare un esordio migliore per Napoli - New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores (foto), da un soggetto di Fellini. Non tanto per l'incasso di 919.386 euro, ottenuto in quattro giorni e con 356 sale a disposizione, ma per il fatto di essere finito giù dal podio. Ci stava dover sottostare all'effetto «Glicked», combo che deriva dall'unione dei titoli di due dei film più attesi del 2024, Gladiator 2 (primo con 2.213.904 euro) e Wicked - Parte Uno (terzo, con 1.458.635 euro). A sorprendere è che a sopravanzare il film del regista premio Oscar sia anche un altro titolo italiano, il bellissimo Il ragazzo dai pantaloni rosa, fenomeno di questo 2024, che, pur nelle sale già da tre settimane e con al centro un tema come il bullismo, è finito secondo, nel week-end, con 1.571.797 euro. Il film di Salvatores dà una lezione morale su come accogliamo gli immigrati, ricordandoci che anche noi lo siamo stati. Due bambini italiani, nell'immediato dopoguerra, finiscono imbarcati su una nave diretta in America, carica di nostri connazionali (stereotipati) in cerca di fortuna.

Quando toccano terra, gli italiani vengono etichettati come ladri, sporchi, diversi, stupratori e allontanati dai negozi. Insomma, parla (fin troppo) a nuora perché suocera intenda. Un tema politico di cui si discute continuamente in Tv, ma che in sala, per ora, non sembra appassionare i paganti.