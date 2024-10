Lo scandalo Virzì-Ramazzotti e quei litigi da film horror dello star system

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è bella gente a Cinecittà. Prendete la coppia Virzì Ramazzotti: Dagospia pubblica il raffinato dialogo della coppia tra insulti, minacce, sberle, sputi “..brutta merda mignotta..” è uno dei passaggi del copione di una sceneggiatura lercia.

C’è sempre una realtà, o verità, diversa da quella che ci viene offerta sui vari tappeti rossi dello spettacolo, c’è gente che s’ammazza di alcool e di droga, c’è quello che si tira giù dal balcone di un hotel per analoga causa, il MeToo va e viene dipende dai soggetti, probabilmente, anzi sicuramente Virzì e Ramazzotti saranno invitati in qualche talk show televisivo per illustrare il loro rapporto e si riderà, si farà un po’ di share, si dirà che in fondo trattavasi di litigi famigliari come in qualunque altra dimora italiana.

Sta di fratto che la storia, così descritta da Dagospia, è miserabile ai massimi, Virzì Paolo è regista illustre, il suo curriculum artistico è glorioso, adorabili tra mille Il Capitale Umano e La pazza