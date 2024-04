Michael J. Fox apre al ritorno sul set: "Se mi offrono una parte..."

Michael J. Fox potrebbe tornare sul set di un film. La clamorosa svolta nella carriera dell'attore, che dal 1991 è affetto dal morbo di Parkinson, arriva quattro anni dopo l'addio ufficiale al mondo del cinema. Il ritiro, annunciato nel 2020, non sorprese i suoi fan, che conoscevano le enormi difficoltà fisiche della star di Ritorno al futuro nel portare avanti il suo lavoro, ma lasciò comunque l'amaro in bocca al pubblico. Oggi, però, sembra esserci una possibilità di ritorno sul grande schermo e a dirlo è stato lui stesso durante l'intervista rilasciata a Entertainment Tonight.

L'annuncio del ritiro nel 2020

L'attore americano ha 62 anni ma dall'età di 29 anni combatte contro il Parkinson, una malattia invalidante che lo ha costretto, con il passare degli anni, alla sedia a rotelle tra tremori, rigidità muscolare, alterazioni del linguaggio e problemi cognitivi. Proprio a causa del degenerare delle sue condizioni fisiche - dopo avere fatto alcuni cameo in film e serie tv negli ultimi anni - Michael J. Fox decise di ritirarsi dal cinema nel 2020. "Ho pensato a C'era una volta a… Hollywood. C'è una scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non ricorda più le battute. Torna nel suo camerino e si urla addosso davanti allo specchio", raccontò anni fa l'attore, spiegando i motivi della sua decisione di lasciare: "Ecco, io ho avuto un momento in cui mi sono guardato allo specchio e ho pensato: 'Non me lo ricordo più. Bene, andiamo avanti'". È stata una decisione pacifica". Dalla scena pubblica, però, non si è mai ritirato e agli ultimi Bafta Awards, J. Fox è addirittura salito sul palco senza la carrozzina, emozionando pubblico e fan.

Le ultime dichiarazioni di Michael J. Fox

Quattro anni dopo, Michael J. Fox apre alla possibilità di un nuovo film. Durante l'ospitata a Entertainment Tonight il divo di Hollywood ha dichiarato che potrebbe prendere in considerazione l'idea di recitare di nuovo a determinate condizioni. "Reciterei se saltasse fuori un ruolo in cui potrei mettere dentro la mia realtà, le mie sfide e se potessi capirlo". L'attore ha sempre messo la sua famiglia al primo posto (è sposato con Tracy Pollan, dalla quale ha avuto quattro figli), ma il cinema rimane una passione ma dimenticata. L'attore si sente in grado di tornare sul set nonostante la malattia e a testimoniarlo c'è il docufilm "Still", che racconta la sua storia e che è stato girato nel 2023. "E' appena successo e è stata una grande emozione. Dunque, se qualcuno mi offre una parte, e io lo faccio, e mi diverto, bene", ha concluso Michael J. Fox.

E ora i fan sperano che il suo appello venga raccolto.