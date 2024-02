Il gesto commovente di Michael J. Fox: lascia la sedia a rotelle e sale sul podio

È arrivato sul palco sulla sedia a rotelle, accompagnato da un amico, ma poi ha lasciato la carrozzina da parte e ha conquistato il centro del palcoscenico con le sue gambe. Così Michael J. Fox è arrivato a sorpresa alla cerimonia dei Bafta Awards, che si è svolta domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra. L'attore americano, affetto dal morbo di Parkinson, ha accettato l'invito degli organizzatori e ha presenziato all'evento per premiare il miglior film e, aggrappandosi al leggio con tenacia e determinazione, ha strappato una standing ovation al pubblico presente in sala.

Il suo discorso sul palco

Ad applaudirlo c'erano colleghi, amici e grandi star della scena cinematografia internazionale: da Ryan Gosling a Bradley Cooper e Emma Stone fino a Robert John Downey Jr. Michael J. Fox è salito sul palco su una sedia a rotelle ma ha insistito per salire sul podio per consegnare il premio per il miglior film, andato a "Oppenheimer" di Christopher Nolan. Ma prima di consegnare il riconoscimento al regista ha sorpreso tutti con un toccante discorso sulla magia del cinema. "I cinque film, che sono stati nominati in questa categoria stasera e tutti, hanno qualcosa in comune. Sono il meglio di ciò che facciamo", ha esordito la star di "Ritorno al futuro", proseguendo il suo discorso: "Il cinema ha il potere di unire le persone, non importa chi sei o da dove vieni. C'è una ragione per cui dicono che i film sono magici perché i film possono cambiarti la giornata. Può cambiare la tua prospettiva. A volte può cambiare la tua vita".

Social impazziti per Michael J. Fox

Ai Bafta Awards Michael J. Fox era in concorso anche con il suo docufilm, "STILL: La storia di Michael J. Fox" di Davis Guggenheim, che però è stato superato da "20 Days In Mariupol", il quale si è aggiudicato il premio nella categoria miglior documentario. L'apparizione di Fox all'evento di Londra ha colpito nel profondo non solo i presenti ai Bafta ma soprattutto il pubblico, che sui social ha dedicato all'attore migliaia di tweet di grande stima. "Vedendo Michael J. Fox sul palco dei Bafta ho pianto dopo che mio padre ha purtroppo perso la sua battaglia contro il Parkinson. Michele sei un mito! Grazie", ha scritto un utente, mentre centinaia di altri internauti condividevano foto e video di Fox sul palco: "E' una leggenda, un eroe, un esempio". Per Fox si tratta della seconda apparizione pubblica in poche settimane. L'attore era tornato a mostrarsi in pubblico - dopo il ritiro dalle scene a causa del Parkinson - in occasione della reunion del cast di "Ritorno al futuro" e le immagini dell'incontro tra gli attori dell'iconica cinematografica erano diventate virale sul web.