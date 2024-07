Lo strano caso di The Kingdom: tutte le morti nel set maledetto di Jamie Foxx

The Kingdom è il film che va in onda questa sera alle 21.20 sul canale 20 Mediaset. Uscito nel 2007, il lungometraggio si inserisce perfettamente nella filmografia del regista Peter Berg, grande nome del cinema d'azione con un occhio di riguardo verso le storie vere. Anche The Kingdom non fa eccezione. Il film, infatti, è ispirato a fatti realmente accaduti.

The Kingdom, ecco di cosa parla il film con Jamie Foxx

Ronald Fleury (Jamie Foxx) è un agente del FBI che viene mandato in missione a Riyadh, in Arabia Saudita, per cercare di risolvere un increscioso incidente diplomatico dopo che l'esplosione di una bomba in un complesso residenziale ha portato a una vera e propria carneficina: il residence, infatti, era occupato da occidentali e la strage rischia di attirare l'attenzione nel modo sbagliato. Insieme alla sua squadra, composta dall'artificiere Grant Sykes (Chris Cooper), l'analista Adam Leavitt (Jason Bateman) e l'ispettrice Janes Mayes (Jennifer Garner), Ronald ha il compito di individuare i responsabili di quello che appare un evidente attentato terroristico contro l'occidente. Tuttavia le autorità e le istituzioni locali sembrano non avere intenzione di collaborare con gli agenti federali e l'unico alleato su cui può fare affidamento Ronald è Faris Al-Ghazi (Ashraf Barhoum) che fa luce sulla vera struttura del governo saudita. Sarà l'inizio di una vera e propria corsa contro il tempo e Ronald dovrà trovare la soluzione al mistero prima che avvenga un'altra carneficina.

Tutte le morti avvenute durante le riprese

Come si diceva in apertura, The Kingdom è un film che prende il via partendo da fatti realmente accaduti nella storia recente. Più nello specifico, il lungometraggio con Jamie Foxx, stando a quanto si legge su Coming Soon, è liberamente ispirato ai due bombardamenti avvenuti e Khobar nel 1996 e a Riyadh nel 2003. Le riprese della pellicola, all'inizio, erano previste in Arabia Saudita, dal momento che a Peter Berg sarebbe piaciuto poter girare nei luoghi reali della storia che voleva portare sul grande schermo. Tuttavia la situazione politica del paese non era considerata abbastanza sicura per una produzione di Hollywood, senza contare che a livello pratico e logistico le riprese in Arabia Saudita sarebbero state comunque più complicate. Per questo, come si legge su IMDB, il film venne girato a Mesa, in Arizona, durante un'ondata di caldo.

E proprio ad essa è dovuto uno dei tanti problemi che si sono presentati durante le riprese, al punto da trasformare il set in un luogo quasi maledetto. A causa delle altissime temperature della zona l'attrice Jennifer Garner svenne durante le riprese, davanti a tutti. Jennifer Garner, come riporta Cineblog, venne portata subito all'ospedale per un controllo e per accertarsi che il suo malore fosse dovuto solo a un colpo di calore improvviso. A rovinare del tutto l'atmosfera del set, però, furono le morti di alcuni membri del cast tecnico. Stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, tre persone morirono durante la produzione e a loro tre il film è stato poi dedicato. Il primo membro a perdere la vita fu Tom Aguilar, che era sul set in qualità di prop maker. Con questa etichetta si indicano coloro che si occupano di creare e/o trovare tutti gli oggetti di scena necessari per rendere completa la scenografia.

Durante le riprese, Tom Aguilar cominciò ad avvertire un fortissimo dolore allo stomaco, che lo obbligò a recarsi d'urgenza in ospedale. Qui gli venne diagnostico un tumore alla prostata che lo uccise in meno di una settimana. Il suo diretto superiore, Nick Papac, un prop master, perse la vita in un incidente sul set, in uno scontro tra il suo veicolo fuoristrada Gator e un SUV, davanti agli occhi attonisti del resto della troupe.

Aveva appena venticinque anni. L'ultimo a perdere la vita fuche rimase coinvolto in un incidente con la sua moto mentre si stava recando a lavoro, sul set, dove svolgeva mansioni di costruttore.