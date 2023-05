Space Jam, i migliori film a "tecnica mista" con animazione e attori reali

Space Jam è il film del 1996 che va in onda questa sera alle 21.10 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre. Diretto da Joe Pitka, Space Jam è un film che miscela il mondo dei Looney Toons con attori in carne ed ossa, come Bill Murray e Michael Jordan. Si tratta dunque di un lungometraggio ottenuto con la cosiddetta tecnica mista, che alterna cinema dal vero con le animazioni.

Space Jam, la trama

In un pianeta lontano lontano, il terribile alieno Mr. Swackhammer è disperato perché il suo parco giochi non ha più alcuna attrattiva per il pubblico che ormai non lo frequenta più. Determinato a riportare in auge la sua impresa ludica, il malvagio imprenditore manda i suoi emissari, i nerdlucks, sulla Terra per rapire Bugs Bunny, Donald Duck e tutti gli altri Looney Toons e trasformarli quindi nelle nuove attrazioni. I nerdlucks sono creature piccole, basse e minuscole: è per questo motivo che Bugs Bunny gli propone una sfida a basket. Tuttavia il coniglio non ha fatto i conti con la furbizia dei suoi avversari. Dopo aver scoperto che i migliori giocatori di pallacanestro sono di ruolo nella NBA statunitense, i Nerdlucks decidono di rubare il talento a cinque top player come Charles Barkley, Larry Johnson, Patrick Ewing, Shawn Bradley e Muggsy Bogues. Nutrendosi di quel talento i piccoli alieni si trasformano in mostri che sembrano capace di vincere una partita a basket a occhi chiusi. Bugs Bunny, allora, decide di chiedere l'aiuto di un altro grande campione, Michael Jordan, che nel frattempo si è ritirato dal basket e ha iniziato una nuova (deludente) carriera nel baseball.

I film a tecnica mista da non perdere

Chi ha incastrato Roger Rabbit

Chi ha incastrato Roger Rabbit è uno dei film imprescindibili dalla storia del cinema e, ancora più in generale, dalla cultura pop degli anni Ottanta che ora sta prepotentemente tornando di moda. Uscito in sala nel 1988, il film di Robert Zemeckis è incentrato sul detective Eddie (Bob Hoskins) che, in una Hollywood splendente dove i cartoni animati vivono in mezzo agli esseri umani, viene incaricato di indagare sulla bellissima Jessica Rabbit (Kathleen Turner nella versione originale), moglie di Roger Rabbit (Charles Fleischer) che ormai è convinto di essere stato tradito. Eddie non ha simpatia per i cartoni da quando uno di loro ha ucciso suo fratello, ma tra Eddie e Roger Rabbit inizia una strana e imprevedibile amicizia che li aiuterà a dipanarsi in un mondo sempre più pieno di intrighi e segreti.

Fuga dal mondo dei sogni

Uscito nel 1992 e interpretato da un giovanissimo Brad Pitt, Fuga dal mondo dei sogni prende il via nel 1945, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Frank Harris (Brad Pitt) torna a casa sano e salvo e invita sua madre a fare un giro sulla sua motocicletta. I due, però, vengono coinvolti in un incidente e mentre la donna perde la vita, Frank viene salvato da un misterioso dottore che lo trasforma in un cartone e lo fa entrare in un'altra dimensione, chiamata Mondo Furbo. Quarantacinque anni dopo Frank è un detective e sta tenendo sotto controllo Holly (Kim Basinger), che ha richiamato nel Mondo Furbo il fumettista Jack (Gabriel Byrne), con lo scopo di sedurlo, ingannarlo e trasformarsi in una persona reale. Quando il suo piano funziona, Holly comincia a portare il caos tra i due mondi, e tutti i protagonisti dovranno trovare un modo per evitare che il mondo reale e Mondo Furbo esplodano.

Osmosis Jones

Uscito in sala nel 2001, Osmosis Jones prende il via dal personaggio di Frank, interpretato dal Bill Murray che si vede anche in Space Jam. Frank lavora in uno zoo ed è famoso per avere un'igiene personale quasi imbarazzante. Un giorno l'uomo ingoia un uovo trovato a terra, nello zoo. Sarà l'inizio di uno straordinario viaggio all'interno del suo corpo. Quasi in una rilettura di Siamo Fatti Così, infatti, le parti animate del film (dirette da Tom Sito e Piet Kroon, mentre i fratelli Farrelly si sono occupati della parte dal vivo) sono tutte ambientate all'interno del corpo di Frank. L'organismo è organizzato come una gigantesca metropoli, dove il sistema immunitario ricopre il ruolo di autorità. E a guidare la forza della polizia c'è proprio Osmosis "Ozzy" Jones, un globulo bianco che ben presto si trova a combattere contro un terribile batterio che Frank ha immesso nel suo corpo mangiando l'uovo.

Come d'incanto

Lungometraggio a tecnica mista di casa Disney, Come d'incanto è una pellicola musicale che gioca sugli archetipi e i cliché dei film dedicati alle principesse. Giselle è una ragazza che vive nel fantastico mondo di Andalasia, parlando coi suoi amici animali. Un bel giorno incontra il principe Edward e capisce che egli è l'amore della sua vita e che è finalmente pronta a vivere il suo "per sempre felici e contenti". Tuttavia, il giorno delle nozze la matrigna di Edward decide di attaccare Giselle sotto mentite spoglie e la getta in un pozzo senza fine che è in realtà un portale. Giselle (Amy Adams) si ritrova di colpo a New York, una metropoli che è molto diversa da Andalasia. Sentendosi smarrita e spaventata, la ragazza viene accolta dalla piccola Morgan (Rachel Covey), che convince suo padre Robert (Patrick Dempsey) ad ospitarla a casa loro. Giselle è diversa da qualsiasi donna Robert abbia mai conosciuto, compresa la sua fidanzata (Idina Menzel). Mentre l'uomo cerca di abituarsi a lei, nel mondo reale arriva anche Edward (James Marsden), determinato a salvare la sua sposa. Ma sulle tracce del principe c'è anche la sua matrigna (Susan Sarandon)