Stallone incontra papa Francesco: l'udienza in Vaticano dopo la cittadinanza onoraria

Nel corso della sua permanenza in Italia, l'attore Sylvester Stallone ha approfittato dell'occasione per incontrare papa Francesco in Vaticano. A darne notizia sono state le stesse autorità vaticane, che hanno spiegato che il celebre attore ha ottenuto il privilegio di un'udienza privata, avvenuta questa mattina.

La visita in Vaticano

Secondo quanto riportato dal Bollettino della Sala stampa della Santa Sede, l'attore e regista si è presentato in Vaticano insieme alla famiglia al completo. Ha avuto quindi la possibilità di interloquire con papa Francesco e poi scattare qualche foto da conservare come ricordo. Insieme a Stallone si trovava anche il fratello Frank, celebre musicista. I due fratelli, infatti, erano in Italia per ricevere la cittadinanza onoraria a Gioia del Colle (Bari), paese in cui la famiglia Stallone ha le proprie origini.

Non è stato detto nulla circa il contenuto del dialogo che si è tenuto fra papa Francesco e l'attore che ha prestato il suo volto a personaggi come Rocky Balboa e Rambo. Si attendono a riguardo dichiarazioni da parte di Stallone, molto attivo sui social.

La cittadinanza onoraria

Come abbiamo detto Sylvester Stallone si trova in questi giorni in Italia perché insieme al fratello Frank ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Gioia del Colle. I cittadini sono stati felicissimi di vedere l'attore, che hanno salutato al trionfale grido di " Rocky, Rocky! ".

La cittadinanza onoraria è stata consegnata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. " La presenza di Sylvester Stallone a Gioia del Colle, il suo paese di origine, emoziona tutti i gioiesi e tutti i pugliesi, la ricerca del tempo perduto è sempre una delle cose più commuoventi e interessanti della vita di ciascuno di noi. Siamo onorati della presenza di una persona così importante, capace di fare del cinema un momento di rivoluzione, di passione per noi tutti. I suoi film non si vedono solo una volta, si vedono continuamente e si rivedono anche quando li si conosce a memoria ed è il segno di un successo e di una umiltà, di una determinazione una capacità di lavorare che è tipicamente pugliese ", ha dichiarato il governatore, come riportato da Fanpage.

Grande commozione da parte di Sylvester Stallone, che ha definito come un onore entrare a far parte della popolazione di Gioia del Colle. La star ha poi mostrato ai presenti la chiave del salone in cui suo nonno Silvestro portava avanti l'attività di parrucchiere.