 Le star senza diploma: da Johnny Depp a Tom Cruise, chi non è arrivato alla maturità

È iniziata oggi la prima prova della maturità 2025, tra ansie, paura e speranza, sensazioni che tante tante star non hanno mai provato, anche se al contraio molte sono anche laureate. Sono infatti numerosi i personaggi famosi che non possiedono un diploma di scuola superiore. Molti di loro hanno rinunciato a quel titolo per dedicarsi completamente alla realizzazione dei propri sogni nel mondo del cinema.

Ecco chi sono

Hanno lasciato gli studi per dedicarsi alla recitazione Nicole Kidman (a 16 anni), Demi Moore (a 16), Al Pacino (17), Quentin Tarantino (15), Catherina Zeta-Jones (15), Jude Law (a 17 anni, per recitare nella soap Families) e tante altre future star di Hollywood, da Tom Hanks a Orlando Bloom passando per Drew Barrymore e Tom Cruise.

Invece Johnny Depp, studente " chiuso e scontroso ", mollò i banchi a 15 anni perché voleva diventare una rockstar. La " faccenda della recitazione " iniziò per caso: la sua band si sciolse e trovò un lavoro nella serie poliziesca 21 Jump Street. Però non ha " mai lasciato la musica ". E infatti anche ora che è un divo di Hollywood continua a fare tour con gli il supergruppo degli Hollywood Vampires.

La storia di John Travolta

Particolarmente interessante è la storia di John Travolta, che abbandonò il liceo nel New Jersey per trasferirsi a New York e dedicarsi alla recitazione e al canto. Ironia della sorte, a 21 anni ottenne la sua prima grande occasione proprio interpretando un liceale, Vinnie Barbarino, nella serie tv I ragazzi del sabato sera. Anche la due volte premio Oscar Hilary Swank lasciò la scuola superiore di South Pasadena per dedicarsi totalmente alla recitazione. Ma oggi dice: " Non sono orgogliosa di dire che ho abbandonato il liceo per fare l'attrice. Però è successo ".

Keanu Reeves, invece, lasciò la sua “piccola scuola” in Canada a causa di un rapporto difficile con il preside e il personale: " Ero uno di quei ragazzi che facevano sempre troppe domande su tutto. Non riuscivo a fermarmi, anche se questo mi causava problemi ". Jim Carrey, al contrario, era un alunno modello, ma dovette abbandonare gli studi quando suo padre perse il lavoro, per aiutare la famiglia. Tra le celebrità, ci sono anche coloro che hanno lasciato la scuola a causa del problema del bullismo.

Kate Winslet e Rihanna

Come Kate Winslet, che a sedici anni abbandonò la scuola a causa delle continue vessazioni da parte delle compagne di classe: " Mi chiamavano “cicciona” e mi rinchiudevano in un armadio, ridendo di me. Ma ho avuto la mia rivincita: una carriera di cui sono fiera, una vita felice e dei figli sani e pieni di energia. A quelle bulle vorrei dire: 'Guardatemi adesso'" .

Anche la top model Gisele Bündchen non ha completato gli studi: scoperta a soli 14 anni in un centro commerciale di San Paolo, in Brasile, ha lasciato la scuola per iniziare a sfilare sulle passerelle, diventando poi una delle modelle più pagate al mondo. Nel mondo della musica, la lista di celebrità senza diploma è ancora più lunga: Katy Perry ha abbandonato la Santa Barbara Don Pueblos High School a 15 anni per inseguire il sogno di diventare cantante, mentre Britney Spears a 16 anni era già una star e non aveva più tempo per la scuola.

Rihanna ha frequentato le scuole elementari alle Barbados, alla Charles F.

Broome Memorial School, dove subì episodi di bullismo a causa della sua pelle più chiara rispetto a quella dei compagni. Successivamente ha studiato alla Combermere School, ma ha lasciato prima di ottenere il diploma per dedicarsi alla carriera musicale.