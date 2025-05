Da Annalisa (laureata in fisica) ad Aiello (laureato in economia): chi sono i cantanti "dottori"

Da Fedez a Elodie e Rkomi, sono tanti gli artisti della scena musicale ad avere confessato proprio di recente di non avere mai terminato gli studi superiori e di essersene pentiti. Ma se da una parte il numero dei cantanti che non hanno conseguito neppure il diploma è alto, dall'altra c'è chi ha proseguito gli studi, laureandosi anche con il massimo dei voti. Del resto con una laurea in tasca si può sempre puntare su un "piano B". Scopriamo dunque chi sono i cantanti "dottori" della musica italiana.

Annalisa

Si è parlato spesso del titolo di studio di Annalisa in particolare quando l'artista arrivò seconda nel programma "Amici di Maria de Filippi" nel 2011. Terminata l'esperienza nel talent Annalisa ha portato avanti la sua carriera musicale, ma ha anche sfruttato la sua laurea in Fisica conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, conducendo il programma di divulgazione scientifica "Tutta colpa di..." in onda su Italia 1 dal 2015 al 2019. Il format, che riscosse notevole successo, si occupava di argomenti di scienza e fisica.

Noemi

Ha puntato molto sugli studi e sulla formazione anche Noemi che, dopo il diploma di Liceo Classico, si è laureata con il massimo dei voti al DAMS dell'Università degli Studi Roma Tre con una tesi singolare: "Un corpo per Roger Rabbit". La cantante, arrivata al successo grazie a X Factor 2009, ha portato avanti la sua passione per la musica ma anche quella per la cinematografia, conseguendo anche una laurea magistrale in regia televisiva e cinematografica.

Tiziano Ferro

Tra gli insospettabili "dottori" della musica c'è Tiziano Ferro. Prima di trovare la sua strada nel mondo della musica il cantautore di Latina ha frequentato l'università di Ingegneria per un anno, poi si è iscritto a Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma senza però terminare gli studi. Trasferitosi in America, Ferro ha conseguito una laurea in Interpretariato e traduzione di lingua inglese e spagnola, che gli ha permesso di farsi apprezzare anche in Sudamerica quando ha raggiunto il successo.

Aiello

In pochi sanno che il cantante cosentino Aiello, che nel 2021 a Sanremo si fece conoscere al grande pubblico per il brano "Ora", ha ben due lauree: una triennale e una magistrale. Dopo il diploma scientifico, l'artista ha ottenuto una laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università della Calabria e poi una laurea in Economia alla Luiss Guido Carli.

Claudio Baglioni

Curiosando tra gli annali degli artisti con carriere più longeve spicca la laurea di Claudio Baglioni. Il 24 giugno del 2004 l'artista si è laureato in architettura all'Università La Sapienza di Roma, presentando una tesi sul restauro e la riqualificazione urbana del Gasometro di Roma. Un traguardo importante che Baglioni ha conseguito a 50 anni, dimostrando che non è mai troppo tardi per raggiungere i propri obiettivi.

Brunori Sas

Nel destino di Brunori Sas non ci sarebbe dovuta essere - forse - la musica a giudicare dal percorso di studi da lui intrapreso. Dario Brunori, questo il vero nome del cantautore che all'ultimo Sanremo si è distinto con il brano "L'albero delle noci", ha conseguito il diploma di Ragioneria prima e poi si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Siena.

Olly

Nonostante la giovane età e il grande successo ottenuto negli ultimi due anni nel mondo della musica, Olly - il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo - ha una laurea. Dopo essersi diplomato al liceo Scientifico e avere mancato di poco il diploma al conservatorio, Olly ha conseguito una laurea in Economia e Management presso l'Università degli Studi di Milano. A proposito della laurea il cantautore ha raccontato di recente: " Ho chiamato la prof e le ho detto: 'Guardi, io voglio laurearmi, ho due settimane, ce la posso fare?' Lei mi risponde: 'Dipende da quanto vuoi prendere'. Ho detto: 'Perfetto, ce la farò'. Ho fatto i conti, mi mancavano sei punti di tesi. Ho detto: 'Prenderò minimo tre punti e arrivo a 101. Se prendo 101 mi tatuo un dalmata". E quel dalmata oggi fa bella mostra di sé sul suo braccio destro.

Gianna Nannini

Risale al 1994 la laurea di Gianna Nannini. Negli anni in cui la rocker fiorentina dominava le classifiche con "Radio Baccano", brano cantato insieme a Jovanotti, Nannini diventava dottoressa in Filosofia all'Università di Siena. Con una tesi intitolata "Il corpo nella voce - Relazioni corpo-voce in una prospettiva di antropologia musicale" Gianna si è laureata con il massimo dei voti e con lode, ma ha scelto di proseguire la sua carriera musicale ottenendo grandissimo successo.

Cesare Cremonini

Diversa la storia della laurea di Cesare Cremonini.

Diplomato al liceo scientifico della sua città, Bologna, Cremonini non si è mai iscritto all'Università complice il grande successo ottenuto in quegli anni con i Lunapop. L’Università di Bologna, una tra le più antiche del mondo, lo ha voluto però premiare con una laureain Musica e Spettacolo per il suo impegno e i suoi testi.