Stasera in tv: 6 consigli sui film da vedere

Il lunedì è, per antonomasia, il giorno più difficile della settimana, soprattutto quando si tratta del lunedì successivo al lungo ponte del 1° novembre. Per cercare di alleggerire il carico di stress e ansia ecco una lista dei principali film che verranno trasmessi stasera in tv sui principali canali digitali.

Rocky II

Alle 21.00 sul canale tv Iris verrà mandato in onda il secondo capitolo della saga incentrata sul pugile italo-americano interpretato da Sylvester Stallone. Dopo aver salvato l'attore dalla bancarotta, Rocky si è trasformato in una vera e propria saga che ha fatto la storia della settima arte. In questo secondo capitolo, Rocky Balboa si trova di nuovo coinvolto in uno scontro con Apollo Creed, sua nemesi e successivamente suo amico, interpretato da Carl Weathers.

The protegé

Alle 21.21 su Italia 1 viene invece trasmesso The Protegé, film d'azione che, da una parte, affronta il tema della cosiddetta found family sui rapporti che nascono senza legami di sangue, e dall'altra pone al centro del racconto una donna che sogna la vendetta quando il suo mentore (interpretato da Michael Keaton) viene ucciso. Protagonista del film è Maggie Q., attrice famosa soprattutto per aver prestato il volto a Nikita sul piccolo schermo.

Interceptor

È il 1979 e con Interceptor il regista George Miller segna il suo debutto dietro la macchina da presa per un lungometraggio di finzione. Interpretato da Mel Gibson, Interceptor rappresenta il primo capitolo della saga distopica e action Mad Max, ambientata in un futuro non troppo lontano dove ci sono poche risorse per la sopravvivenza e l'umanità è ormai costretta a combattere per sopravvivere, giorno per giorno. Appuntamento alle 21.30 su Warner TV.

La verità inventata - A thousand Line

Alle 21.35 su Rai 3 viene tramesso il film La verità inventata - A thousand line, che è ispirato alla (vera) storia del giornalista tedesco Claas Relotius che usò materiale falso per manipolare un'inchiesta giornalistica, creando un vero e proprio scandalo non solo alla redazione di Der Spiegel, ma anche nell'opinione pubblica internazionale e nel mondo dei media.

Il sorpasso

Su Cine34, il canale dedicato interamente al cinema italiano, viene invece trasmesso in seconda serata, alle 23.15, uno dei film più famosi tra quelli diretti da Dino Risi, Il sorpasso. Protagonisti della pellicola sono Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, amici improbabili e legati dal caso, che intraprendono un viaggio a bordo di una Lancia Aurelia B24.

Fast and Furious

A chiudere i consigli su ciò che c'è stasera in tv c'è la pellicola del 2001, Fast and Furious, che va in onda questa sera alle 23.21 sul canale 20 Mediaset. Si tratta del primo capitolo della saga (giunta alla decima pellicola) che vede Vin Diesel vestire i panni dell'ormai storico Dominic "Dom" Toretto. Al suo fianco il compianto Paul Walker.