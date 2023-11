Stasera in tv: ecco cosa guardare questa sera in prima serata

Sebbene i principali canali del digitale terrestre siano occupati da programmi televisivi ed episodi di serie tv e fiction, sono diversi i lungometraggi che potrete trovare stasera in tv. Di seguito vi lasciamo con la lista delle pellicole principali che verranno trasmesse in prima serata e alcuni titoli da non perdere in seconda serata.

Cosa vedere stasera in tv

Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 1

Alle 21.15 su Italia 2 viene trasmessa la prima parte del capitolo finale della saga di Hunger Games, saga nata dalla penna di Suzanne Collins. In questo penultimo film la protagonista Katniss (Jennifer Lawrence) è alle prese con la scoperta dell'esistenza del Distretto 13 e con l'inizio di una vera e propria rivolta contro il Presidente Snow (Donald Sutherland). Il suo principale obiettivo, però, è salvare l'amico Peeta (Josh Hutcherson), che è stato rapito dal nemico e sembra aver subito un vero e proprio lavaggio del cervello.

Yesterday

Alle 21.10 su TwentySeven stasera in tv c'è Yesterday, film del 2019 diretto da Danny Boyle che immagina una sorta di mondo alternativo dove nessuno conosce o ha mai sentito le canzoni dei Beatles, come se il noto quartetto di Liverpool non fosse mai esistito. L'unico ad avere ricordi delle canzoni dei Beatles è il protagonista Jack (Himesh Patel), che approfitterà di questa situazione per far passare per sue le canzoni della band più famosa al mondo. Nel cast del film anche Lily Collins.

Batman v Superman: Dawn of justice

Appuntamento alle 21.04 sul canale 20 Mediaset per il film del Dc Universe Batman V Superman: Dawn of Justice, pellicola attraverso la quale la Dc Comics rese evidente il suo desiderio di rivaleggiare con la diretta competitor, la Marvel. La storia inizia dopo che Superman (Henry Cavill) ha sconfitto Zod e creato una spaccatura nell'opinione pubblica che non sa se fidarsi del kryptoniano. Ad avere molti dubbi sul nuovo eroe è Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck). Intanto Superman riceve una visita da Flash (il problematico Ezra Miller) che lo avvisa che il suo peggiore incubo sta per avverarsi.

Rocky

Se siete tra coloro che stasera opteranno per i programmi dei canali mainstream, come ad esempio Grande Fratello, c'è un'ampia scelta di film anche per la seconda serata. Ad esempio, stasera in tv alle 23.50 su Iris verrà trasmesso Rocky, il noto lungometraggio incentrato sul pugile interpretato da Sylvester Stallone. Una visione che ora si arricchisce dopo tutte le rivelazioni che lo stesso Stallone ha fatto all'interno del suo documentario Sly, disponibile su Netflix.

L'uomo del labirinto

Alle 00.52 su Rete 4, invece, sarà possibile vedere il film diretto da Donato Carrisi,L'uomo del labirinto, tratto dal suo omonimo romanzo. La storia è incentrata su una ragazza che, dopo anni di prigionia, viene tratta in salvo e ha la possibilità di raccontare a uno psicologo (Dustin Hoffman) tutto quello che le è accaduto. Intanto un detective con i giorni contati (Toni Servillo) cerca di far luce su quello che sta accadendo veramente.