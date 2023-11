Stasera in tv, i consigli sui film da vedere

Mentre sull'Italia continua a imperversare il maltempo che crea danni e peggiora l'umore, ecco una lista dei film che saranno disponibili stasera in tv sui principali canali in chiaro del digitale terrestre. Si tratta di film che hanno tutti un elemento in comune: l'azione. Dalla fantascienza all'action puro, passando anche per le storie d'amore, la serata di oggi, 7 novembre, sembra improntata all'adrenalina portata sul grande schermo da grandi divi di Hollywood. Ecco allora la lista di ciò che non dovete perdervi stasera in tv.

Stasera in tv: guida alla visione

Alien: Covenant

Uscito nel 2017 e diretto da Ridley Scott, Alien: Covenant è il film che viene trasmesso questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Si tratta, come è facilmente intuibile dal titolo stesso, di un lungometraggio che si inserisce nella lunga e prolifica saga di Alien. Nello specifico è il secondo capitolo di una nuova ipotetica trilogia a firma di Ridley Scott e iniziata con Prometheus, ma mai proseguita dopo l'acquisizione della casa di produzione da parte di Disney. Nel cast del film torna Michael Fassbender.

The Bourne Identity

Appuntamento alle 21.04 sul canale 20 Mediaset per The Bourne Identity, film che forse non ha bisogno di presentazioni, rappresentando il primo capitolo della saga spy che vede come protagonista Matt Damon. La trama di questo primo film uscito nell'ormai lontano 2002 prende il via quando un uomo si risveglia senza memoria ed è costretto a viaggiare per scoprire la propria identità.

Amore per sempre

Amore per sempre è il film in onda, stasera in tv, che vede come protagonista Mel Gibson nei panni di un pilota che si fa ibernare nel 1939 salvo poi risvegliarsi nel futuro. Confuso e senza punti di riferimento, il protagonista è costretto a chiedere l'aiuto di due bambini (uno è l'Elijah Wood che poi diventerà Frodo ne Il signore degli anelli) per capire cosa gli è successo e cosa è accaduto alle persone che amava. Appuntamento alle 21.30 su Warner Tv.

The peacemaker

In onda questa sera alle 21.25 sul canale Nove, dopo lo show Don't forget the lyrics, c'è il film The Peacemaker - Il conciliatore, film che vede come protagonisti i divi di Hollywood Nicole Kidman e George Clooney. Lei interpreta una scienziata americana, lui un colonnello dei servizi segreti: insieme devono indagare su un apparente incidente ferroviario che ha portato alla detonazione di alcune armi nucleari. Ma, naturalmente, la realtà è molto diversa da ciò che appare a un primo sguardo.