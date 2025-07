Stasera in tv "Nato il 4 luglio": chi è Ron Kovic, il soldato che diede a Tom Cruise la sua medaglia

Stasera in tv - e più precisamente alle 21.14 su Iris - torna Nato il 4 luglio, pellicola indimenticabile di Oliver Stone che vede come protagonista Tom Cruise, attore famoso per fare da sé i propri stunt e che, per questo lungometraggio nello specifico, chiese che gli venissero paralizzate le gambe, di modo da poter provare sul serio quello che ha provato Ron Kovic, alla cui vita il film si ispira.

Di cosa parla Nato il 4 luglio?

Ron Kovic (Tom Cruise) è un uomo che ha fatto propri i valori cattolici e patriottici della sua famiglia. Il suo campanilismo è rafforzato anche dal fatto che il ragazzo sia nato proprio il 4 luglio, festa dell'Indipendenza degli Stati Uniti. Proprio perché si sente un vero americano fino al midollo, Ron decide di arruolarsi nell'esercito non appena compie 18 anni, convinto che il suo compito sia quello di servire il proprio Paese mentre è alle prese con una delle pagine più cruenti della storia americana: la Guerra del Vietnam. Sul campo di battaglia, però, la realtà che gli si spalanca davanti è ben diversa da quella che viene raccontata in America. In Vietnam, Ron è testimone dell'omicidio di civili e innocenti, senza alcuna forma di protezione per donne e bambini. In più l'uomo si rende conto che in guerra non c'è alcuna forma di giudizio morale, tanto che quando per sbaglio uccide un uomo che non avrebbe dovuto, Ron non viene nemmeno punito. Il senso di colpa per le sue mani sporche di sangue insieme alla consapevolezza che c'è qualcosa di davvero sbagliato nella guerra a cui sta partecipando, spingeranno Ron a interrogarsi sulle sue convinzioni. Quando, dopo aver perso le gambe in battaglia, torna negli Stati Uniti, il protagonista si rende conto di non essere più lo stesso: non crede più né in Dio né nel suo paese e l'alcol sembra essere l'unico "medicinale" in grado di mettere a tacere i suoi demoni. Solo dopo aver conosciuto altri veterani di guerra Ron comincerà pian piano a uscire dall'oscurità e a capire che l'unica cosa per cui vale la pena combattere è la pace.

La storia vera di Ron Kovic

Nato il 4 luglio del 1946 a Ladysmith, capoluogo della Contea di Rusk in Wisconsin, Ron Kovic - come si vede anche nel film di Oliver Stone - crebbe in una famiglia di fede cattolica e con grandissime ambizioni patriottiche. Secondo di sei fratelli, Ron era un "figlio della guerra". I suoi genitori, infatti, si conobbero quando entrambi i genitori si arruolarono all'alba dell'attacco di Pearl Harbor. A diciotto anni, dopo aver vissuto a Massapequa e dopo aver sentito il discorso di insediamento del presidente Lyndon B. Johnson, decide di arruolarsi come volontario nei Marines. Dopo l'addestramento in Carolina del Sud e Carolina del Nord, nel dicembre del 1965 chiede di essere inviato in Vietnam e nel giugno del 1966 entra a far parte della Compagnia Bravo del 1° Battaglione di Ricognizione Marine. L'anno successivo, quando è ormai diventato un sergente, viene spedito per una seconda volta in Vietnam. È proprio durante questa seconda "chiamata", mentre si trova nei pressi del fiume Cua Viet, che uccide per sbaglio un suo commilitone e scopre di aver attaccato un villaggio di vietnamiti innocenti e disarmati. Il 20 gennaio 1968, invece, durante una battaglia, viene colpito alla spina dorsale da una pallottola, finendo col rimanere paralizzato. Per questo, viene decorato con la Stella di Bronzo al valore. Il ritorno a casa non è facile: l'uomo è costretto a fronteggiare una disabilità a cui non era preparato senza che nessuno sembra interessarsi a lui. Al disturbo da stress post-traumatico si aggiunge anche un grande abuso di alcol, che lo porta alla depressione.

Solo una grande presa di coscienza e l'incontro con altri veterani lo portano a uscire dal tunnel e a iniziare una carriera come attivista pacifista e contro le guerre, che lo porterà a scrivere il libro autobiografico Nato il 4 luglio, da cui Oliver Stone trarrà l'omonimo film, di cui Kovic scrisse la sceneggiatura. L'ex soldato fu così colpito dall'interpretazione di se stesso data da Tom Cruise, come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, da decidere di regalargli la sua Stella di Bronzo.