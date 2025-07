Stasera in tv Rocky IV: che fine ha fatto Dolph Lundgren, interprete di Ivan Drago?

Stasera in tv torna Rocky IV, pellicola del 1985 scritta, diretta e interpretata da Sylvester Stallone, che per la quarta volta torna a interpretare il pugile italo-americano che tanto successo ha avuto al cinema, al punto da salvare l'attore dalla bancarotta. L'appuntamento con il flm questa sera, alle 21.30 su TV8, così che il pubblico possa avere l'occasione di rivivere - o di vivere la prima volta - l'emozione dello scontro tra Rocky Balboa e Ivan Drago, il lottatore russo interpretato da un iconico Dolph Lundgren.

La trama di Rocky IV

A differenza dei capitoli precedenti, Rocky IV è un film che, da una parte, si concentra molto sull'azione e sul ritmo, dall'altra ha una sfumatura decisamente più cupa, che porta il nostro protagonista a dover affrontare il lutto e la sete di vendetta. La storia prende il via quando il campione Ivan Drago decide di sfidare Rocky Balboa, per dimostrare una volta per tutte chi è il pugile più forte al mondo. Rocky, che ha però deciso di chiudere con gli incontri, rifiuta la sfida. A quel punto, Apollo Creed (Carl Weathers) decide di sfidare il russo, pur sapendo che Drago ha una preparazione fisica superiore. Nonostante i tentativi di Rocky di dissuaderlo, Apollo sale sul ring e finisce con il perdere la vita, proprio a causa dello scontro con il russo. Per Rocky, superato lo choc per la perdita del migliore amico, inizia un lungo periodo di sofferenza che lo porta a una crescente sete di vendetta. Ed è proprio per "vendicare" la morte di Apollo, Rocky accetta di sfidare Ivan Drago nella sua terra natia, la Russia, davanti a un pubblico ostile.

Che fine ha fatto Dolph Lundgren?

Uno degli elementi più iconici di Rocky IV è proprio la presenza di Ivan Drago, diventato immortale nel nostro paese grazie alla battuta "ti spiezzo in due". Nonostante sia l'antagonista della serie e sia stato dipinto come un cattivo puro, Ivan Drago è riuscito comunque a entrare nell'immaginario collettivo del pubblico, e questo anche grazie all'interpretazione di Dolph Lundgren, che ha voluto dare così tanta verosimiglianza al suo personaggio che ha finito con il rischiare di uccidere (davvero) Sylvester Stallone. Per capire l'importanza di Ivan Drago basta pensare che Dolph Lundgren è tornato a interpretarlo nel 2019, in occasione dell'uscita del secondo capitolo dello spin-off dedicato ad Adonis Creed, il figlio di Apollo: Creed II. Ma, al di là di questo ritorno nei panni del pugile russo, cosa ne è stato della carriera dell'attore?

Dopo il successo di Rocky IV, Dolph Lundgren ha continuato a lavorare in modo instancabile per il cinema, soprattutto quello d'azione, spesso classificato come cinema di serie B. Ha preso parte a film come L'ultimo dei templari, The Defender e Icarus. Nel 2010, Sylvester Stallone lo ha rivoluto al suo fianco nella saga cinematografica de I mercenari - The Expendables, in cui sono stati riuniti tutti i grandi attori del cinema d'azione degli anni Ottanta, una sorta di dichiarazione d'amore verso quel tipo di cinema e di intrattenimento. Ha fatto qualche esperienza da doppiatore - la più famosa rimane quella in Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo - ed ha partecipato a serie tv come Arrow e C'è sempre il sole a Philadelphia. Nel 2017 gli Imagine Dragons lo vogliono come protagonista del videoclip del brano Believer, dove Lundgren torna a indossare i guantoni da boxe. Recentemente, inoltre, l'attore è apparso anche nei due capitoli targati DC e dedicati ad Aquaman, il supereroe interpretato da Jason Momoa. Nel 2015 Dolph Lundgren scoprì di avere un cancro al rene, tornato poi nel 2020 insieme ad alte neoplasie che hanno costretto l'attore a sottoporsi a numerose operazioni. In un video del 2024 pubblicato sul suo account Instagram, Dolph Lundgren ha annunciato di essere finalmente sulla via della guarigione.

Nel 2025, negi Stati Uniti, dovrebbero uscire due film che lo vedono come protagonista, Exit Protocol e Hellfire, mentre secondo IMDB sarebbe in fase di pre-produzione un film incentrato solo su Ivan Drago.