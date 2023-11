Stasera in tv: La matassa e tutti i film da vedere oggi

Dopo una lunga settimana lavorativa è finalmente arrivato il venerdì e la promessa del weekend. Ecco allora la lista dei film da vedere stasera in tv per godersi il venerdì sera, da soli o in comagnia.

Stasera in tv: cosa vedere?

L'uomo che sussurrava ai cavalli

Tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Evans, L'uomo che sussurrava ai cavalli è il film che va in onda questa sera alle 21.00 su Iris. La storia è incentrata su Grace MacLean (interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson), che rimane vittima di un bruttissimo incidente mentre è in sella al suo amatissimo cavallo. L'incidente causa la morte dell'amica di Grace e lei è costretta a vedersi amputare una gamba. Naturalmente tutto questo porta la ragazzina a scivolare nelle spire della depressione. Sua madre Annie (Kristin Scott Thomas), preoccupata per la salute mentale e fisica della figlia si ribella all'abbattimento del cavallo e assume un sussurratore, Tom Booker (Robert Redford) che, dopo un iniziale rifiuto, diventa l'elemento cardine per sperare in una guarigione di Grace.

La Matassa

Alle 21.21 su Canale 5 viene invece trasmesso La Matassa, pellicola che risale all'ormai lontano 2009 e che vede come protagonista il duo comico formato da Ficarra e Picone, che qui vestono anche i panni di co-registi. Il tema centrale del film è quello delle liti che spesso sorgono all'interno dell'ambiente familiare allargato: liti che possono intrecciarsi ad altre liti, creando una vera e propria matassa di cui poi è difficile trovare il proverbiale bandolo. Cresciuti come fratelli, i protagonisti di Ficarra e Picone sono ora due trentenni che a stento si rivolgono la parola e che conducono vite molto diverse tra loro. Ma il destino ha qualcosa in serbo per loro, qualcosa che li costringerà a ritrovarsi e affrontare quella lite che, in passato, ha rovinato tutto.

Hunter's Prayer - In fuga

Uscito nel 2017 per la regia di Jonathan Mostow, Hunter's Prayer - In fuga è un film d'azione che va in onda stasera in tv e vede come protagonista il Sam Worthington di Avatar, nei panni di un assassino abituato a stare per i fatti propri che viene ingaggiato per togliere la vita a una ragazzina di nome Ella (interpretata da Odeya Rush). Il motivo per cui è stato ingaggiato proprio lui è legato al fatto che il mercenario sembra non avere né sentimenti né scrupoli morali che possano rallentare il lavoro o spingerlo a fare domande. Tuttavia stavolta il mercenario, davanti alla sua preda, non riesce ad arrivare fino in fondo. L'uomo è però consapevole che il fatto di non aver ucciso Ella non l'ha tolta dal bersaglio del suo committente: così da omicida si trasforma in una sorta di angelo guardiano. L'apputamento con il film è stasera alle 21.20 su Italia 1.