Supereroi premiati dalle sale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un esordio col botto, da supereroi estivi, per confortare ulteriormente un botteghino che gode dei super incassi di Inside Out 2 (arrivato a 43.528.306 euro).

L’arrivo in sala di Deadpool & Wolverine (voto 6,5) è stato salutato non solo dal primo posto nel fine settimana con 4.856.643 euro, ma da un incasso totale di 6.975.254 in appena cinque giorni. La trama? Per salvare il suo universo, Deadpool chiede aiuto al resuscitato Wolverine, pretesto Marvel per tirare fuori un nuovo capitolo dove si ride con grande ironia, tra colpi di scena pulp e un soggetto politicamente scorretto. L’exploit dei due supereroi garantisce, con 6.383.786 euro e 811.968 presenze (a fine luglio, nel week-end da bollino rosso sulle strade) un +128% rispetto a sette giorni prima.

Questo, nonostante il fatto che ci sia un solo altro debutto entrato nei primi dieci. Si tratta della commedia drammatica Un oggi alla volta (voto 6), dal plot fin troppo prevedibile. Un maturando conosce, per caso, una ragazza, malata terminale, a suon di sentimento stereotipato. Tanto è bastato, però, per guadagnarsi il sesto posto negli incassi del fine settimana, seppur con appena 41.626 euro.

Da segnalare la presenza, in top ten, di due riedizioni animate. Si tratta del poetico La storia della Principessa Splendente (voto 8) di Isao Takahata, datato 2013 e dell’ambientalista Mavka e la foresta incantata (voto 6), già nelle sale 12 mesi fa.