Da Superman agli zombie fino alle corse in F1 con Brad Pitt: i film più "caldi" dell'estate

Se l'estate è la stagione perfetta per fare grandi maratone di serie tv, l'aria condizionata presente nelle sale cinematografiche rende il cinema un appuntamento fisso per la stagione più calda. E proprio per questo le grandi produzioni scelgono l'estate per promuovere film di grande intrattenimento che possono chiamare a sé un gran numero di spettatori. Tra i film più attesi della stagione estiva c'è senza dubbio F1, pellicola firmata da Joseph Kosinki e in arrivo il 25 giugno, che vede come protagonista Brad Pitt. L'attore interpreta un ex pilota di Formula 1 che, a seguito di un brutto infortunio, ha dovuto dire addio alla sua carriera. La sua vita, però, è destinata a cambiare di nuovo quando viene "assunto" da un suo amico (Javier Bardem) per fare da tutor e da mentore a un nuovo pilota (Damson Idris), pronto a scalare tutte le classifiche. Il 2 luglio, invece, al cinema arriva Jurassic World - La rinascita, diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey (famoso per Bridgerton e Wicked) e Mahershala Ali. Si tratta dell'inizio di una nuova saga ambientata nell'universo di Jurassic Park in cui i protagonisti sono chiamati a raccogliere materiale genetico di dinosauri lasciati ormai a vivere in modo selvaggio. Come sempre, però, i piani prenderanno una svolta non solo inaspettata, ma anche decisamente pericolosa.

Il 18 giugno, invece, al cinema arriva 28 anni dopo, film di Danny Boyle che rappresenta il primo capitolo di una nuova trilogia che si ispira al film 28 giorni dopo. Il virus della rabbia ha portato alla completa quarantena del Regno Unito e mentre nel resto dell'Europa continentale la vita è tornata quella di sempre, nella nazione inglese la situazione è estremamente pericolosa. In una piccola isola collegata alla Gran Bretagna da una lingua di terra che sparisce con l'alta marea, Jamie (Aaron Taylor-Johnson) è pronto a addestrare suo figlio Spike (Alfie Williams) a uccidere gli "zombie". Il bambino, però, approfitta del mondo esterno per portare sua madre (Jodie Comer) dall'unico dottore ancora esistente (Ralph Fiennes), per curarla dalla terribile malattia di cui è vittima. Forse, però, il film più atteso della stagione è Superman, pellicola di James Gunn che arriva in sala il 9 luglio ed è già circondato da aspettative altissime. In effetti, dopo i film degli anni Ottanta con Christopher Reeve, la saga di Superman non è mai stata in grado di registrare grandi consensi e sembra, al contrario, essere destinata al flop, come nel caso di L'uomo d'acciaio con Henry Cavill. A vestire i panni del supereroe originario di Krypton sarà David Corenswet, mentre l'amata Lois Lane avrà il volto di Rachel Brosnahan, attrice apprezzata soprattutto per la serie tv La fantastica signora Maisel. Il ruolo del cattivo Lex Luthor, invece, è affidato a Nicholas Hoult, l'attore che ha debuttato col grande pubblico quando era solo un bambino in About a boy. Per rimanere nell'ambito dei "supereroi", l'estate 2025 segna anche il ritorno de I fantastici quattro, che faranno il loro debutto al cinema il 23 luglio con I Fantastici Quattro - Gli inizi. Pedro Pascal sarà Mister Fantastic, Vanessa Kirby la Donna Invisibile, Joseph Quinn sarà la Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach di The Bear sarà la Cosa.



Per i più nostalgici, l'estate 2025 porta anche un sequel molto atteso in casa Disney: è il caso di Quel pazzo venerdì 2 (Freakier Friday), film che esce il 6 agosto e che vede il ritorno di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nei panni di madre e figlia che, nel primo film, si scambiavano i corpi. L'arrivo di una nuova generazione di figli e nipoti rischia di far rivivere l'incantesimo. Sempre in ambito di remake, questa estate arriva anche I Roses, remake del film del 1989 La guerra dei Roses, che vedeva come protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner. Ora, nei panni dei coniugi pronti alla separazione ci sono Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.

Chiudiamo la lista dei film più attesi di questa estate con, nuovo lungometraggio di casain arrivo il 18 giugno. La storia è incentrata su un ragazzino di 11 anni che, alcuni alieni confusi, scambiano per la persona più importante del pianeta e che, proprio per questo, verrà trasportato a vivere una grande avventura nello spazio.