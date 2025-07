Il Superman woke vola primo

Il Superman, accusato (non a torto) di essere woke e antitrumpista, vola sul tetto del botteghino e sconfigge i dinosauri di Jurassic. Una apparente rivincita, dopo la delusione del debutto, nella scorsa settimana. I dati parlano di 1.004.397 euro nel week-end, che portano il totale a 3.695.836 euro per l'uomo d'acciaio, ma sarà curioso vedere come andrà, da mercoledì, la sfida con il disneyano I Fantastici 4 - Gli inizi. Scende in seconda posizione Jurassic World La Rinascita, che punta a superare il tetto dei 10 milioni di euro (al momento, è fermo a 8.686.100 euro). Esattamente come negli Usa, la classifica italiana vede, al terzo posto, il debuttante So cosa hai fatto, quarto capitolo del franchise che, però, non ha avuto, al botteghino, l'impatto che ci si poteva aspettare, considerando i 264.899 euro messi in cassa, in quattro giorni. Non è l'unica novità in top ten. Ottavo è Unicorni, il film diretto da Michela Andreozzi, su un bimbo di nove anni che ama indossare abiti da donna; in tre giorni, ha incassato, però, solo 61.037 euro.

Nona, invece, la simpatica commedia finlandese 100 Litri di Birra (37.079 euro). A preoccupare è il dato generale del botteghino, che registra un calo del 31% rispetto a sette giorni fa, mentre, almeno, è positivo il paragaone con analogo periodo 2024, grazie a un +23%.